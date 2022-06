Sophie Codegoni, gli scatti al limite della censura dell’ex gieffina [FOTO]

L’ex gieffina ed ex Uomini e Donne, Sophie Codegoni, compagno dell’ex gieffino Alessandro Basciano, ha incantato i social con alcuni scatti bollenti: eccoli.

Modella, influencer, personaggio tv, Sophie Codegoni è amatissima dal grande pubblico. Piccolo schermo, social, passerelle, per la grande protagonista del Grande Fratello Vip 6 si prospetta una grande carriera nel mondo dello spettacolo.

Proprio nella casa più spiata d’Italia, a Cinecittà, Sophie Codegoni ha conosciuto il suo attuale compagno, il modello, influencer e dj, Alessandro Basciano. Dopo alti e bassi, durante il reality, i due sono diventati inseparabili.

L’ex tronista di Uomini e Donne – che all’epoca scelse Matteo Ranieri, lo stesso tornato questa stagione nel parterre del programma di Maria De Filippi – continua ad incantare i fan con degli scatti super. Eccone alcuni

Le foto di Sophie Codegoni

In una serie di scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, Sophie Codegoni ha infiammato il web: in forma smagliante, l’ex gieffina indossa un bikini, fascia superiore ad incrocio, rosso, mentre si notano diverse catenine che danno un tocco di originalità. Il post ha ricevuto tantissimi like e non mancato quello di Alessandro Basciano, il quale ha voluto sottolineare gli scatti con alcune fiamme-

La storia d’amore con Alessandro Basciano

Prosegue intanto, a gonfie vele, la relazione con il modello ed influencer, nonché dj Alessandro Basciano. Nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, i due hanno parlato dei tanti progetti insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato: “Da quando ci siamo messi insieme non ci siamo mai lasciati. Io faccio piazzate di gelosia, lui dice di no, ma le fa”. Basciano ha invece raccontato: “Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Credo che cercheremo una casa più grande a Milano, anche perché ci sarà mio figlio Nicolò”.

Sembra proprio che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni vogliano mettere su famiglia. L’ex gieffina, infatti, rivela: “Da sempre ho sentito di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando”.