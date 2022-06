Claudia Ruggeri, il primo scatto dell’estate in bikini di Miss Claudia è da bollino rosso [FOTO]

La star di Avanti un Altro, il quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Claudia Ruggeri, in uno scatto in bikini come non l’avete mai vista.

La Miss Claudia della trasmissione Mediaset in forma mozzafiato nel primo scatto bollente dell’estate.

Modella, attrice e showgirl amatissima dal grande pubblico, da qualche anno tra le protagoniste del programma di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in daytime e in prima serata la domenica, Avanti un Altro. Stiamo parlando di Claudia Ruggeri.

La Miss Claudia della trasmissione Mediaset lavora da anni con Paolo Bonolis e nel programma di Canale 5 ha ricoperto diversi ruoli del cosiddetto Minimondo, come la poliziotta. In precedenza, ha lavorato a Domenica In, nel cast di ballo e Ciao Darwin.

Non tutti sanno che Claudia Ruggeri è anche una bravissima attrice: ha infatti recitato nel film di successo di e con Carlo Verdone, L’amore è bello finché dura. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Lo scatto di Claudia Ruggeri

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Claudia Ruggeri ha osato in bikini: nuova acconciatura – un caschetto d’altri tempi che mette in risalto il viso – costume a tema floreale, la Miss Claudia si mostra in tutta la sua bellezza. In forma mozzafiato, la cognata di Sonia Bruganelli, statuaria, ha incantato i social. Tantissimi i like e le reaction al post, che è diventato subito virale.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Non tutti sanno che Claudia Ruggeri ha sposato, dopo 12 anni insieme, Mario Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. I due si sono conosciuti nel corso di una puntata di Domenica In, condotta proprio da Bonolis su Rai Uno.

Nel corso di una recente intervista, Claudia Ruggeri ha parlato dei rapporti con la famiglia Bonolis – Bruganelli e, in particolare, con Sonia. Ha raccontato: “Sono persone meravigliose. Sonia per me è come una sorella. Abbiamo un bellissimo rapporto. Paolo è stupendo e gli voglio un bene dell’anima. E’ un grande professionista, un uomo d’oro, abbiamo un’intesa perfetta anche quando siamo a lavoro in televisione”.