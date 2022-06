Cesare Cremonini, addio a Martina, ma lei replica su Instagram | Tutti hanno avuto un paio di…

È giunta al capolinea la storia tra Cesare Cremonini e Martina, sua fidanzata ormai da qualche anno. I motivi? Nessuno li conosce, anche se sui suoi social, l’ormai ex del cantante, ha postato una storia abbastanza eloquente che parla di “corna”.

Sembrava che con Martina Maggiore, Cesare Cremonini avesse finalmente trovato la compagna giusta. Ma evidentemente non era così e dopo qualche anno di amore, e convivenza, i due si sono detti addio.

A darne quasi conferma, il sito The Pipol Gossip che ha confermato che la ragazza ha fatto “armi e bagagli” portando via le sue cose dalla villa del cantante bolognese.

Ma cosa sarà successo? Di indizi ce ne sono davvero molti, Intanto i due non si seguono più su Instagram che è la cosa principale per capire quando una coppia è arrivata al “The End”. Inoltre, quando le voci hanno cominciato a circolare, i due non hanno confermato, ma neanche smentito la notizia.

Al momento Cesare è impegnato in un lungo tour sold out che lo sta portando in giro per gli stadi Italiani, e a quanto pare lo sta facendo a “cuor leggero“. Nessun avvistamento di Martina nel backstage o sotto il palco, insomma le fan possono ricominciare a sperare.

Cesare Cremonini, addio a Martina, ma lei replica su Instagram. La parola alla ex

Se al momento non si sa molto su questo addio, ci ha però pensato Martina a stuzzicare la curiosità dei tanti seguaci di Cremonini, pubblicando una storia davvero molto curiosa. Sul suo Instagram ha postato il disegno di un grosso paio di corna di cervo con una frase: “Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno avuto almeno un paio“.

Una frase che ricorda il libro di Giulia De Lellis quando fu tradita…

Una frase criptica anche se abbastanza eloquente, che in molti giurano si riferisca proprio a Cremonini, considerato da molti un vero playboy. Almeno in passato. La frase ricorda molto quella del famoso libro di Giulia De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza“, il racconto del tradimento di Andrea Damante nei suoi confronti. Che la storia di Cremonini e Martina sia simile?

Ancora troppo presto per dirlo, ma anche qui qualche indizio ci sta, visto che si fanno sempre più frequenti le voci che vorrebbero Cesare Cremonini insieme ad un’altra ragazza con cui è stato visto passeggiare per Bologna. Si tratterebbe di Benedetta Brusatti di Settala, ma anche in questo caso sembra che la cosa non sia vera: “I gossip usciti nelle ultime ore che vorrebbero Cesare fidanzato con Benedetta Brusati di Settala sono un fake perché loro sono migliori amici da anni. Inoltre la stessa ragazza aveva un ottimo rapporto proprio con Martina, ex di Cesare“ viene rivelato da The Pipol Gossip. Quale sarà la verità a questo punto. E soprattutto a chi erano dedicate le corna postate da Martina?