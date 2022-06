Paura a “Uomini e Donne”, Fabio Mantovani operato | Sua moglie Isabella parla ai fan

Dopo il colpo di fulmine, nel 2019 Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno lasciato “Uomini e Donne” per vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere. Ma ora, dopo essere diventati marito e moglie lo scorso mese, Roberto è stato operato, e sua moglie si è rivolta ai fan.

Sono diventati ufficialmente marito e moglie lo scorso 28 maggio, coronando un sogno iniziato nel 2019, quando Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano conosciuti a “Uomini e Donne”. Un vero colpo di fulmine, almeno da parte di Roberto, visto che la dama all’inizio era un po’ titubante.

Poi però anche da parte sua è arrivato l’amore e insieme al suo ‘cavaliere’ sono usciti dal programma per poter vivere la loro storia lontano dai riflettori. Una coppia la loro, che nonostante la lontananza dal dating show, è sempre rimasta nei cuori dei fan che hanno continuato a seguirli con tanto affetto.

E proprio dai social è arrivata la notizia che ha turbato e preoccupato i fan dei due, quando Isabella Ricci ha posato una foto di suo marito Fabio in ospedale, mostrando il particolare della gamba di lui vistosamente fasciata.

Paura a “Uomini e Donne”, Fabio Mantovani operato. Le parole di Isabella

Per fortuna si è subito compreso che non si trattava di niente di grave perché il “cavaliere” è stato operato semplicemente ad una gamba. “Operazione fatta” ha scritto la “dama” nelle ultime ore, aggiornando poi i fan sulle condizioni del marito, che come dicevamo ha sposato lo scorso 28 maggio a Pescantina, in provincia di Verona.

Come sta Fabio? È la dama del “trono over” a rassicurare i fan

Per tranquillizzare tutti i seguaci della coppia, Isabella ha fatto sapere che il marito sta bene e ha subito un’operazione alla gamba: “Mio marito sta meglio“sono le parole scritte a corredo di un selfie di coppia che li ritrae vicini e sorridenti in ospedale.

La coppia ha ricevuto tanti messaggi di sostegno anche da personaggi famosi. Tra i tanti quelli dell’ex tronista Samantha Curcio molto amica della coppia che scritto: “A una donna meravigliosa“. Ma anche quello dell’opinionista dello show di Maria De Filippi, Tina Cipollari che ha messo il suo like al post. Tina non ha mai nascosto la stima nei confronti di Isabella Ricci e del suo percorso all’interno del programma e questo è un’ulteriore conferma.