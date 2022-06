Il Paradiso delle Signore 7, un nuovo amore per Vittorio: chi è la bellissima e il destino di Marta

Cosa accadrà nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi in onda dal prossimo settembre.

Mancano diversi mesi alla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore – la settima – e, in queste settimane, si stanno girando i nuovi episodi dell’amata serie di Rai Uno. La sesta stagione si è chiusa con numerose domande e il grande pubblico attende risposte.

Si è parlato con insistenza di Marta Guarnieri, partita alla fine della quinta stagione alla volta di New York per inseguire il sogno di diventare una fotografa professionista, ma soprattutto per allontanarsi dalla crisi con suo marito Vittorio Conti.

La figlia di Umberto Guarnieri tornerà? Ci sono importanti rivelazioni sulle prossime puntate, scopriamole insieme.

Il futuro di Marta Guarnieri nella serie

Nel corso della presentazione ufficiale della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, siamo venuti a conoscenza degli attori che faranno parte della serie e, con molta delusione dei fan, non compare il nome dell’attrice Gloria Radulescu. L’attrice che interpreta Marta Guarnieri, dunque, con molta probabilità non ci sarà nella prossima stagione. Chi sperava dunque nel suo ritorno è rimasto deluso. La sensazione è che il personaggio della figlia di Umberto Guarnieri, pur essendo ancora sposata con Vittorio Conti, sia uscita definitivamente di scena. Ma non è tutto: abbiamo infatti scoperto che proprio il patron del grande magazzino milanese vivrà un nuovo amore, ma ne parleremo più avanti. Il Conti, nelle prossime puntate, si scontrerà spesso con la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, venuta in possesso di molte quote del Paradiso cedute da Dante Romagnoli. Adelaide, come prima cosa, cercherà di licenziare la stilista Flora Ravasi, che vive una relazione con Umberto.

Il nuovo amore di Vittorio Conti

Dicevamo di una donna misteriosa che riuscirà a fare breccia nel cuore di Vittorio Conti. Di chi si tratta? Parliamo di Matilde Frigerio Di Sant’Erasmo che, come si può intuire, è una parente di Adelaide, sua nipote per la precisione. Sarà proprio la Contessa a portarla nel Paradiso con il ruolo di co-dirigere il grande magazzino curando i suoi interessi. Una bellissima donna in carriera che lavorerà a stretto contatto con Vittorio: tra i due, ben presto, nascerà un feeling speciale.

Per la Contessa, Marta Guarnieri è come una figlia ma per arrivare ai suoi scopi, Adelaide farà il tifo per la nuova relazione. Cosa accadrà? Staremo a vedere.