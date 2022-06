Uomini e Donne, nuovo intervento di chirurgia estetica per Gemma: “A settembre sarà diversa”

La star di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sarebbe pronta a sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica. Di cosa si tratta? Tutta la verità.

Lei è una delle grandi protagoniste, da oltre 10 anni, del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi nella fascia daytime, Uomini e Donne. Stiamo parlando della dama torinese 72enne, Gemma Galgani.

Nel corso della sua lunga avventura nel parterre di Cologno Monzese, abbiamo assistito a diverse relazioni della dama, come quella con Giorgio Manetti – che finì addirittura con una puntata speciale in prima serata – o quella con Nicola Vivarelli, alias Sirius.

Per non parlare dei continui – e ormai cult della trasmissione – scontri con l’opinionista del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari. Ma ci sono delle novità riguardo a Gemma Galgani, che potremmo ritrovare diversa nella prossima stagione.

Il ritocchino della dama

Come detto, Gemma Galgani ci sarà nella prossima stagione e la sua presenza è già stata confermata. Questo al netto delle voci circa un suo addio, che in realtà circolavano già a metà della scorsa edizione. In effetti, non è stata una grande stagione quella appena trascorsa per la dama: pochissimi pretendenti e continui scontri con Tina Cipollari; senza contare che Ida Platano sembra aver raccolto le redini del trono over. Ma Gemma, dicevamo, vuole ripartire e si appresta a sottoporsi ad un ritocchino estetico. Di cosa si tratta? Come scrive il settimanale Nuovo, la dama 72enne: “Sembra essere pronta ad affidarsi alle mani di un chirurgo plastico, questa volta però per farsi un ritocco al naso”.

I consigli del noto medico

Gemma Galgani, nel corso degli anni da quando è protagonista del piccolo schermo, è già ricorsa varie volte ai ritocchi estetici: una volta per il seno e una per le labbra; ai quali vanno aggiunti periodici lifting. Scelte che, spesso e volentieri, hanno fatto finire la dama al centro del chiacchiericcio social.

Sempre su Nuovo, il noto chirurgo Luca Lecciso ha parlato della futura operazione della Galgani: “Fossi in lei definirei giusto la punta, rendendola ancora più corta. Volendo si potrebbero ridurre anche le dimensioni delle narici. Se il paziente gode di buona salute non ci sono problemi. Al massimo è consigliabile che tra un intervento e l’altro passi un po’ di tempo”.