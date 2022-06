Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio inaspettato ai fan | La rivelazione che nessuno si aspettava

L’annuncio della coppia più social ha lasciato senza parole i fans che alla notizia sono esplosi di gioia. Ecco cosa hanno raccontato Chiara Ferragni e Fedez. La notizia che da tempo tutti aspettavano.

Hanno abituato i fan a conoscere qualsiasi cosa della loro vita privata e a postarla sui loro social seguiti da milioni di follower in tutto il mondo. È questo il successo di Chiara Ferragni e Fedez, che nel bene o nel male, non si sono mai tirato indietro mostrando tutto di loro stessi.

Figli, lavoro, amore e perfino le litigate a cui i due non si sono mai sottratti creando delle vere e proprie fazioni nei loro fan. Perfino la terribile notizia della malattia di Fedez è stata raccontata. creando un’ondata di commozione in tutto il Paese, tanto da venire anche annunciata al telegiornale.

Ma è proprio questo il bello, ogni volta con loro non si sa mai cosa succederà . Proprio è successo oggi con un annuncio inaspettato. In realtà questa era una notizia che i fan speravano accadesse e ora che i due hanno confermato possono dormire sonni tranquilli. La notizia è diventata, come è immaginabile. virale e in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio inaspettato ai fan. Cosa si sono lasciati sfuggire

Tramite Prime Video, i due hanno raccontato che la serie “The Ferragnez” avrà una seconda stagione, prevista per il 2023. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi nel mondo, e intreccerà, come ha fatto la prima, il racconto dedicato al mondo professionale di Chiara e Fedez, ma anche il loro lato più privato, legato alla loro coppia e alle incursioni dei figli Leone e Vittoria. Inevitabilmente si parlerà anche del difficile momento attraversato da Fedez e dalla sua famiglia di fronte alla diagnosi del tumore al pancreas.

Le parole dei due protagonisti

La prima serie dei “Ferragnez” è stato un successo planetario. “Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare sé stessi e il proprio rapporto di coppia“, ha spiegato Chiara Ferragni. “Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali“.

“Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite”, ha aggiunto Fedez. “Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro“.