Anna Falchi esce alla scoperto | Ecco chi è il suo nuovo amore

L’estate del gossip è in pieno svolgimento, e una delle coppie che farà più parlare sarà sicuramente quella di Anna Falchi e del nuovo compagno, con cui è stata sorpresa a scambiarsi un romantico bacio.

È finita dopo tanti anni la storia d’amore della conduttrice de “I Fatti vostri” Anna Falchi con il compagno Andrea Ruggeri. I due si sono detti addio, ma almeno per Anna sembra arrivato il momento di rifarsi una vita. La conduttrice infatti è stata sorpresa con un nuovo uomo, e dal romantico bacio che si sono scambiati, di sicuro non si tratta di un amico.

Lei stessa, quando il fotografo del settimanale “Chi” l’ha fotografata, seduta in braccio a quello che a tutti gli effetti sembra essere il nuovo compagno, non si è scomposta più di tanto. Anzi i due si sono scambiati un bacio mentre erano insieme in un ristorante di Roma.

Che con il suo ex Andrea le cose non andassero da tempo si era capito. La crisi aveva logorato un rapporto di lunga data.“La famiglia della Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia” aveva raccontato la Falchi in una recente intervista, che era quasi un’ammissione della fine della sua storia. Ora invece le cose sono cambiate, e in questa caldissima estate il loro bacio bollente ha fatto alzare la temperatura del gossip. Ma chi è quello che anche il settimanale “Chi” considera il suo nuovo amore?

Anna Falchi esce alla scoperto. Lui chi è

Si tratterebbe di Walter Rodinò, un cinquantenne molto lontano dal mondo dello spettacolo, che invece appartiene ad Anna da sempre. Da quello che si sa di lui, nella vita si occupa di comunicazione aziendale, della quale è un esperto.

Con Walter Rodinò, la nuova stagione dell’amore

Della sua vita personale invece si viene a sapere che ha una figlia di 16 anni, di nome Diletta Sofia. Anche la conduttrice, ha una figlia, di 12 anni di nome Alyssa nata dalla relazione con Denny Montesi. Non si sa come i due si siano conosciuti, probabilmente tramite amici comuni.

Ora però questa sembra acqua passata, per Anna si apre una nuova stagione quella di un nuovo amore, e per tutti i suoi seguaci anche quella del gossip, perché è quasi certo che la loro, sarà una delle coppie più fotografate dell’estate.