Paola Turci, insulti per il suo matrimonio con la Pascale | La sua risposta spiazza tutti

Dopo l’annuncio del matrimonio con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale, Paola Turci ha ricevuto un forte attacco da parte degli haters. Ma la sua risposta a messo tutti a tacere.

La notizia ha colto un po’ tutti di sorpresa, ma alla fine quando si tratta di un matrimonio, sono tutti un po’ felici. O meglio non proprio tutti. Ma è meglio partire dall’inizio. Ieri è trapelata la voce che la cantante Paola Turci sarebbe convolata a nozze con l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi.

Il legame d’amore tra le due donne era stato ufficializzato dalla pubblicazione di una foto su uno yacht su un settimanale, pochi mesi dopo la rottura della Pascale da Silvio Berlusconi. Per la Turci si tratta del secondo matrimonio: dal 2010 al 2012 è stata sposata con il giornalista Andrea Amato.

Le due si sposeranno con una cerimonia molto riservata, sabato 2 luglio a Montalcino in provincia di Siena. I festeggiamenti serali si terranno invece nel castello di Velona, luogo da sogno sempre nel cuore della Val d’Orcia. Insomma una vera favola d’amore, se non fosse stata funestata da alcuni haters che, saputa la notizia, hanno attaccato la Turci sui social.

Paola Turci, insulti per il suo matrimonio con la Pascale. Il web in rivolta

Stanotte, nella sue storie di Instagram, la Turci ha pubblicato un messaggio ricevuto da un profilo di una guest house piemontese: “Lesb****a che schifo!!“, recitava il post, che la cantante ha mostrato, commentando: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase“. A questo suo commento si è unito l’intero web, condannando la frase e facendo gli auguri alle due spose di tanta felicità. A questo si è aggiunto anche quello della senatrice Monica Cirinnà: “Auguri, Paola Turci e Francesca Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezza del vostro amore. Ogni nuova unione civile è antidoto potente e seme di quel cambiamento culturale che dovrebbe essere lavoro per la buona politica“.

Paola Turci, la dedica d’amore per la sua Francesca

Nella notte Paola ha anche pubblicato un messaggio romantico, scrivendo alle 4 del mattino accanto ad una foto con il cielo stellato: “Quella felicità che non ti fa dormire“. Poi, la cantante ha ripostato i messaggi di auguri degli amici, come quello del critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro che le ha scritto: “Che meraviglia che ti sposi, amica mia“.

La coppia, avrebbe voluto tenere riservata la notizia dell’unione civile, mantenendo sull’evento la stessa privacy con cui finora ha protetto la relazione, ma le voci hanno cominciato a circolare e alla fine le due hanno preferito confermare, visto che un matrimonio è comunque sempre una bella notizia.