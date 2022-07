Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli lascia: “Già pronta la sostituta” | Ecco chi è

La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, sarebbe pronta a lasciare il programma di Milly Carlucci: ecco chi potrebbe sostituirla.

La scorsa edizione di Ballando con le Stelle è stata un vero e proprio successo. Il programma, condotto da oltre 15 anni da Milly Carlucci in prima serata su Rai Uno, si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori prodotti di Viale Mazzini. Eppure, presto qualcosa potrebbe cambiare.

Già nelle scorse settimane si vociferava di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli alla trasmissione. La giornalista, siede da ormai 6 anni dietro il bancone dei giudici insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

A quanto pare, sarebbe pronta a lasciare per dedicarsi a nuovi progetti, anche se, sulla sua decisione, avrebbe influito anche gli screzi della passata stagione, in particolar modo con Morgan. Ma chi potrebbe sostituirla? Sarebbe già spuntato un nome: ecco chi è.

Arisa approda a Ballando con le Stelle?

Per sostituire Selvaggia Lucarelli, Milly Carlucci starebbe pensando a lei, la vincitrice della scorsa edizione in coppia con Vito Coppola, Arisa. Non si tratterebbe certo di un azzardo: la cantante è amatissima dal grande pubblico, ha già lavorato in diversi programmi di grande successo, come X-Factor e Amici, ed ha ricoperto proprio il ruolo di giudice nel programma Il Cantante Mascherato, condotto dalla stessa Milly Carlucci. E sarebbe in questo frangente che la conduttrice avrebbe maturato l’idea di portare in trasmissione Rosalba Pippa. Si attendono notizie al riguardo, le quali non dovrebbero però arrivare prima di agosto.

La prossima edizione

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si annuncia scoppiettante. Tra i concorrenti dell’edizione 2022/2023 dovrebbe esserci l’attore Gabriel Garko – che ha partecipato lo scorso anno come ballerino per una notte – e l’attrice Nancy Brilli.

Tra i possibili concorrenti anche la conduttrice Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo. Intanto, Milly Carlucci starebbe facendo una corte serrata per avere nel programma Paola Barale.