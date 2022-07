Luca Argentero “beccato” da Striscia la Notizia | Cosa ha fatto l’attore

Quando “Striscia la notizia” il tg satirico di Antonio Ricci “punta” qualcuno difficilmente si sbaglia. Questa volta nel suo radar è finito Luca Argentero. Ecco perché.

Tutti lo sanno molto bene che quando Striscia la Notizia “incastra” qualcuno, difficilmente commette un errore. Il tg satirico di Antonio Ricci negli anni è stato un punto di riferimento fisso per tutti. Le sue inchieste, l’aver creato il fenomeno delle Veline ne hanno fatto un programma cult, nonostante i “Soliti Ignoti” condotti da Amadeus siano stati una controprogrammazione davvero tosta.

Da qualche tempo a questa parte la sua formula si è evoluta e ha coinvolto sempre grandi personaggi del mondo dell’intrattenimento che si sono succeduti sul bancone più ambito della televisione italiana. E per il prossimo anno la promessa è quella di fare scintille

Questo perché dopo conduttori come Silvia Toffanin e Vanessa Incontrada durante la presentazione dei palinsesti autunnali c’è stata una vera rivelazione, e ad aprire la nuova stagione è stato scelto un nome importante che ha riscosso il consenso di tutti.

Luca Argentero “beccato” da Striscia la Notizia. L’annuncio che ha lasciato a bocca aperta

Durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Mediaset, molti sono stati i volti confermati, con anche qualche assoluta novità. Prima tra tutte Luca Argentero che inaugurerà la nuova stagione di “Striscia la notizia” prevista per il prossimo 27 settembre, sedendo sul bancone da conduttore. Ad accompagnarlo sarà l’attore e regista Alessandro Siani, che ha già avuto modo di lavorare in passato a Striscia e che scorterà Argentero per la prima settimana di messa in onda del programma, su Canale 5.

Luca Argentero, oltre al “tg” tante altre novità

Ma non è solo la conduzione di “Striscia la Notizia” che attende Luca . Per lui la prossima stagione sarà densa di impegni. A iniziare dalla terza stagione di Celebrity Hunted, il docu-reality realizzato da Prime Video che lo vedrà correre e nascondersi insieme alla moglie Cristina Marino nella speranza di non farsi prendere dai cacciatori, e di arrivare sani e salvi a destinazione.

E ancora Doc-Nelle tue mani la serie che vede Luca nei panni di un dottore. Insomma tantissimi impegni che ne faranno il vero protagonista della stagione, e forse il ritorno a Mediaset, sarà per lui la chiusura di un cerchio visto che proprio grazie a questa partecipò al “Grande Fratello” che gli portò davvero tanta fortuna.