Elisabetta Canalis, il selfie in bikini è da bollino rosso: l’ex velina infiamma i social

Elisabetta Canalis, ex Velina di Striscia la Notizia, ha incantato i social con uno scatto in bikini: l’influencer in forma mozzafiato.

Amatissima dal grande pubblico nostrano, lei è una delle modelle, personaggi tv ed influencer più seguite: ha raggiunto il grande successo con il programma, ideato e condotto da Antonio Ricci su Canale 5, Striscia la Notizia, nel ruolo di Velina.

Stiamo parlando chiaramente di Elisabetta Canalis. La bellissima influencer sarda, da anni, vive negli Stati Uniti, in California. Ha sposato il noto chirurgo italo-americano Brian Perri, con una bellissima cerimonia che si è tenuta ad Alghero – paese natio della Canalis – il 14 settembre del 2014.

Brian Perri e Elisabetta Canalis vivono in una bellissima villa a Santa Monica, zona frequentata dai vip di Hollywood e dello sport americano. La coppia ha avuto una figlia, Skyler Eva.

Lo scatto di Elisabetta Canalis

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 3,3milioni di followers – Elisabetta Canalis ha incantato il grande pubblico con un selfie. Bikini celeste, l’ex velina – in questo scatto – si trovava in Liguria, dove ha girato il secondo spot per la promozione turistica della Regione. Il primo, come molti ricorderanno, su mandato in onda durante lo scorso Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus su Rai Uno, e sollevò non poche polemiche a causa dei costi. In seguito, Canalis, è tornata nella sua Sardegna, dove ha fatto visita alla sua famiglia. Lo scatto ha ricevuto tantissimi like, con la Canalis che vanta una forma mozzafiato, grazie ai suoi allenamenti quotidiani e ad una rigida dieta.

Il debutto sul ring

Qualche giorno fa, Elisabetta Canalis ha debuttato nel mondo della kickboxing durante la 12esima edizione del torneo The Night of Kick and Punch di Torino. L’ex velina – che ha iniziato a praticare questo sport da qualche anno con un passato nella danza classica – ha affrontato la 21enne Rachele Muratori. L’incontro è divenuto un mini docu-reportage che verrà presto trasmesso sulla piattaforma Dazn.

Si parte dai durissimi allenamenti di Elisabetta Canalis sino all’emozione poco prima di salire sul ring. Da anni, l’ex protagonista di Striscia la Notizia, si allena con il campione Angelo Valente della palestra Kick and Punch.