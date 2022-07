Laura Pausini, lo scatto in bikini strega i social: boom di like per lei

La cantante e conduttrice de L’Eurovision Song Contest ha incantato i suoi fan con questi scatti in piscina: eccoli.

Lei è una delle più grandi star della musica italiana. Ha raggiunto il successo internazionale ed ha portato al successo alcuni dei più indimenticabili brani nostrani. Recentemente, ha condotto l‘Eurovision Song Contest, tenutosi a Torino, in diretta su Rai Uno, con Alessandro Cattelan e Mika.

Stiamo parlando di Laura Pausini. Amatissima dal grande pubblico, sul palco del più prestigioso festival della musica europea si è esibita, stregando i milioni di telespettatori collegati dal vecchio continente, con alcuni medley dei suoi successi dove ha alternato tre lingue diverse.

In questi giorni, Laura Pausini, si sta godendo le prime meritate vacanze in compagnia della sua famiglia prima di ripartire alla grande.

Il post di Laura Pausini

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove è seguita da oltre 3,9milioni di persone – Laura Pausini si è mostrata in tutta la sua bellezza in costume. Prova costume ampiamente superata per la cantante ravennate, che posa nel selfie insieme a suo marito Paolo Carta. Tantissimi i like al post e, tra questi, anche quelli dei vip nostrani, come Giorgia, Cristina Parodi e Deborah Iurato.

La storia d’amore con Paolo

Laura Pausini e Paolo Carta hanno dovuto riprogrammare le loro nozze: dapprima il Covid, poi i mille impegni dei due; ma, a quanto si vocifera, i due potrebbero convolare a nozze la prossima primavera, staremo a vedere. Paolo è un brillante musicista e produttore musicale che vanta tantissime collaborazioni illustri: da Adriano Celentano ad Eros Ramazzotti, fino a Whitney Houston e Lionel Richie. La coppia ha avuto una figlia, Paola, nata nel 2013.

Paola Carta ha alle spalle un lungo matrimonio con Rebecca Galli e i due hanno avuto tre figli. Ha confessato, in una recente intervista Laura Pausini: “Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro”.