Sonia Bruganelli, “game over” con Bonolis | Gli indizi che lo fanno sospettare

Un tweet postato da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e nuovamente opinionista al prossimo “Grande Fratello Vip”, ha alimentato il gossip su una crisi di coppia. Il sospetto.

È bastato un tweet per far scatenare il gossip estivo su una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, quella di Sonia Bruganelli e del marito Paolo Bonolis. Insieme da 20 anni, i due si sono sposati nel 2002.

Dalla loro unione sono nati tre figli Silvia, Davide ed Adele. Il conduttore, invece, ha altri due figli Stefano e Martina nati da una precedente relazione, oltre ad aver avuto una lunga storia d’amore con Laura Freddi.

Ora, dopo che Sonia è stata riconfermata come opinionista per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, ha lanciato una bomba sulla sua situazione di coppia. Per dirla tutta, già in passato aveva rilasciato dichiarazioni sibilline facendo ipotizzare che tra lei e Paolo ci fosse maretta. In una recente intervista aveva detto:“Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”.

Sonia Bruganelli, “game over” con Bonolis. Il messaggio enigmatico

Questa volta però non si tratta di un’intervista, ma quasi una “dichiarazione” rilasciata tramite social. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”, ha scritto Sonia. Parole che lasciano trasparire un fondo di delusione per qualcosa vissuto personalmente. Eppure il messaggio non trova alcun chiarimento da parte dell’opinionista che, dunque, lascia che si fomenti il dubbio di una possibile crisi con il compagno. Da parte di Bonolis nessun cenno di risposta. Silenzio più assoluto.

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022

L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è … — sonia bruganelli (@SBruganelli) May 8, 2021



Sonia Bruganelli, il tweet solo un gossip?

Ma forse proprio questo “non commentare” ha alimentato il gossip e tutti ora si chiedono quale sarà il destino di questa coppia, legata non soltanto nella vita, ma anche nel percorso professionale.

Però c’è anche da sottolineare che la Bruganelli è molto esperta di gossip, e sa bene come stuzzicare la curiosità della gente. Che questo sia solo un post divertente che non parla della sua coppia? Non passerà molto tempo prima di sapere la verità.