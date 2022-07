Belen, l’avvertimento a Spinalbese per il Grande Fratello | Se parli di me io…

Che Belen sia sempre stata una leonessa è cosa nota a tuti, ma questa volta con l’ex Antonio Spinalbese ha davvero tirato fuori le unghie. Cosa è successo tra i due.

“C’eravamo tanto amati“, questa potrebbe essere la frase seguita da un “Ci siamo poi lasciati… male” che meglio definisce quello che sta succedendo tra Belen e l’ex compagno Antonio Spinalbese padre della sua seconda figlia Luna Marì.

La loro storia purtroppo è durata quando un “gatto in tangenziale“, ma ha dato un frutto bellissimo, la piccola Luna Marì, prima figlia per Spinalbese e seconda per Belen, che entrambi adorano.

Ma i due dopo essersi lasciati, non hanno mantenuto un buon rapporto, almeno a vedere quello che è successo, e le parole che Belen ha pronunciato nei confronti dell’ex, che sarà uno dei prossimi concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality condotto da Alfonso Signorini che aprirà la prossima stagione televisiva.

Belen, l’avvertimento a Spinalbese per il Grande Fratello. Cosa gli ha detto

Secondo quanto rivelato da numerose indiscrezione sulla notizia, la showgirl argentina e madre della loro figlia Luna Marì, non avrebbe affatto gradito la partecipazione del suo ex compagno nel reality show, per via dell’inevitabile attenzione mediatica che si alimenterebbe intorno a lui e naturalmente alla sua vita che coinvolgerebbe la Rodriguez e la piccola Luna Marì. Ma la questione sembra essere ancora più seria. Secondo Alessandro Rosica e la sua pagina Instagram Investigatore Social, la showgirl sarebbe persino pronta a diffidarlo prima del suo ingresso al Gf Vip.

“L’argentina non avrebbe digerito tutto ciò”, si legge sulla pagina Insgagram Investigatore Social Official, “avrebbe chiamato il suo ex e gliene avrebbe dette di tutti i colori, tra cui le inutili proposte di non farlo partecipare al GF, soprattutto una frase che spicca come un avvertimento: ‘se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio‘“

Spinalbese una nuova vita dopo Belen

Rosica ha anche confermato il recente fidanzamento del giovane spezzino con Giulia Tordini: “Antonino si è fidanzato da qualche mese con una delle tre sorelle Tordini, precisamente Giulia, che fa parte di una delle famiglie più ricche ed importanti della moda Milanese”.

La stessa cosa la fece all’epoca anche Stefano De Martino con Gilda D’Ambrosio, amica e collega di una delle Tordini. Per onor del vero i due al momento non hanno confermato, ma come si dice: “voce di popolo…“. Sicuramente al “Grande Fratello Vip” ne vedremo e “sentiremo” delle belle.