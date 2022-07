Turci Pascale, tutto sull’unione dell’anno | Il regalo segreto di Berlusconi alle spose

Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì a Montalcino (Siena). Entrambe in total white, sono apparse emozionate davanti alla folla di cronisti accorsi all’evento. La curiosità di tutti: Cosa avrà regalato Silvio Berlusconi?

Il rito per l’unione civile di Paola e Francesca è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del Senese famosa per il suo pregiato Brunello. A celebrare il sindaco Silvio Franceschelli. Una ventina di minuti la durata della cerimonia, molto intima: circa 25 gli invitati compresi i 4 testimoni, nessun vip.

La coppia è arrivata nella piazza dove ha sede Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar bianca, ad attenderle una folla di curiosi. Entrambe in pantaloni e total white, Francesca Pascale indossava un tailleur di Fendi, Paola Turci una tuta con spalline sottili e corpetto ricamato.

Alla fine della cerimonia, come di consueto per le celebrazioni delle unioni, il Comune ha regalato alla coppia una medaglia e una magnum di Brunello del 2014. Molto emozionate le due spose, Francesca addirittura con le lacrime, che guardava sorridente la folla di curiosi, ma soprattutto di cronisti che si era radunata. La domanda che passava di bocca in bocca era se Silvio Berlusconi sarebbe arrivato a sorpresa, o in alternativa, che tipo di regalo avesse fatto alle due spose.

Turci Pascale, tutto sull’unione dell’anno. I regali del Cavaliere e le parole della sua nuova compagna

Berlusconi non è però arrivato, ma da più parti si dice che abbia inviato alle due spose alcuni gioielli come regalo. Un piccolo mistero proprio sull’argomento, è stato sollevato dal quotidiano Il Messaggero che ha riportato la voce, attribuita ad alcuni parlamentari vicini a Marta Fascino, attuale compagna del Cavaliere. Secondo il quotidiano avrebbero commentato: “Il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro“. Sarà vero?

I festeggiamenti al Castello di Velona

Se è vero che Silvio Berlusconi non è intervenuto, qualcosa però lo lega a questo matrimonio. La location scelta, quella del Castello di Velona un resort extralusso della Val d’Orcia, è un luogo che il Cavaliere amava molto, tanto che quando era premier si racconta che volesse acquistarlo.

Commoventi le parole del sindaco Silvio Franceschelli che ha accolto le due con un: “Benvenute a Montalcino, siamo lieti di ospitarvi nella nostra città. Vi auguro una vita felice insieme“. Poi all’Adnkronos ha dichiarato: “Ogni anno celebro tanti matrimoni, e quello di oggi è stato davvero emozionante. Ho percepito un sentimento vero: sono due persone che si vogliono bene ed hanno manifestato con forza questi loro sentimenti”. Non caso all’uscita delle due spose qualcuno ha gridato: “Viva la libertà“.