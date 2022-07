Festival di Sanremo, la Rai all’oscuro della trattativa con la Ferragni: “Amadeus? Ha trattato in segreto”

Sono passate alcune settimane dal grande annuncio di Amadeus sulla co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2023 di Chiara Ferragni. Eppure, non si placa il dibattitto: ecco cosa sta accadendo.

L’annuncio, fatto in diretta nel corso dell’edizione serale del Tg1, del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023 – e 2024 – Amadeus è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. In realtà si era parlato già dell’approdo della più importante influencer nostrana all’Ariston l’anno scorso, ma l’operazione sembrava davvero proibitiva.

Dunque, Chiara Ferragni condurrà al fianco del conduttore ravennate la serata di apertura – di martedì 7 febbraio – e la finalissima, prevista sabato 11 febbraio, della prossima kermesse. Come di consuetudine, si è aperto un acceso dibattito sulla scelta di Amadeus.

Nonostante la sua grande popolarità, ottenuta grazie a social, Chiara Ferragni è alla prima grande prova nel mondo del piccolo schermo. Ma cosa ne pensano in Rai della scelta di Amadeus? Scopriamolo.

Cosa è accaduto a Viale Mazzini

Come ha spiegato lo stesso Amadeus, sempre nel corso del suo intervento al Tg1, la conferma alla direzione artistica e conduzione arrivata già a marzo da parte della Rai, ha permesso al conduttore ravennate di poter lavorare molto in anticipo sul cast e sui concorrenti rispetto ai suoi predecessori. E, non da meno, i grandi numeri delle scorse edizioni hanno da fatto lasciato carta bianca al conduttore per le scelte. L’annuncio su Chiara Ferragni, infatti, ha stupito anche i piani alti di Viale Mazzini, i quali però sono ben consci della grandissima opportunità. Il settimanale DiPiùTv, citando una persona molto vicina ad Amadeus, ha svelato il retroscena in Rai: “Ama ha portato avanti questa trattativa in gran segreto, lui è un ammiratore di Chiara e di tutto ciò che è social e digitale e apprezza moltissimo le sue abilità. I preparativi per il Festival sono già iniziati, Chiara anche se sarà al suo debutto assoluto in tv saprà prendersi la scena nel migliore dei modi”.

Le polemiche sul cachet

Altra consuetudine – questa volta decisamente in anticipo, come del resto l’annuncio – è la polemica sui cachet degli ospiti e dei co-conduttori del Festival di Sanremo. Al momento, quello di Chiara Ferragni, è l’unico nome fatto da Amadeus e, all’appello, mancherebbero altre 3 co-conduttori. Ma staremo a vedere. Stando alle indiscrezioni, all’influencer milanese andrebbero oltre 100mila euro.

Si tratta di una cifra altissima, ma certamente in linea con i cachet dei precedenti Festival, considerando che si tratta di due serate, una delle quali la finale. Intanto, dopo Chiara Ferragni, Amadeus potrebbe arruolare anche il conduttore Rai Stefano De Martino. Non si escludono, ad ogni modo, grandi sorprese, come del resto Zlatan Ibrahimovic o Drusilla Foer degli anni precedenti.