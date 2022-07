Laura Torrisi, gli scatti in spiaggia sono bollenti: l’attrice in forma mozzafiato strega i social

L’attrice toscana Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni, ha incantato i social con alcuni scatti al mare: eccoli.

Attrice, modella, personaggio tv, Laura Torrisi è amatissima dal grande pubblico. Bellezza mediterranea, talento e simpatia, è riuscita a conquistare ben presto, sin dagli esordi sul grande schermo, i cuori degli italiani. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con la partecipazione nel 2006 alla sesta edizione del Grande Fratello, su Canale 5.

L’anno successivo, insieme al suo compagno di allora, l’attore Leonardo Pieraccioni, debutta al cinema con la pellicola di successo Una moglie bellissima. In seguito, recita in diverse serie di successo, come L’onore e il rispetto (2 e 3), Il peccato e la vergogna e Le Tre rose di Eva. Ha inoltre recitato nel film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Dal 2007 al 2014, come accennato, Laura Torrisi ha avuto una relazione con il noto attore toscano Leonardo Pieraccioni. La coppia, ha avuto una bimba, Martina, nata nel 2010.

Lo scatto di Laura Torrisi

L’attrice toscana, da qualche anno, si è un po’ allontanata dal piccolo e grande schermo, ma sui social continua regalare bellissimi scatti per i suoi tantissimi followers, che sono quasi 1,5milioni. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Laura Torrisi si è mostrata in tutta la sua bellezza al mare: bikini arancio e rosso, con diverse decorazioni, l’attrice e modella è in forma mozzafiato.

L’attrice è single?

Lo scorso anno, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Laura Torrisi ha confessato di vivere una storia d’amore – dal 2017 – con Luca Betti, pilota automobilistico molto noto. Una sorpresa, dal momento che i due hanno cercato di tenere la loro relazione lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Ha raccontato l’attrice toscana: “Sa farmi sentire speciale. L’amore duraturo si costruisce con tanta pazienza. E imparando a chiudere un occhio e pure un orecchio: prima non ne facevo passare una. Si fa dialogando molto”.

La coppia, però, non è stata più avvistata insieme e, nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale, sembrerebbe proprio che sia finita tra loro. Qualche mese fa, Laura Torrisi è stata accostata al cantante Aiello. Un rumors però che è scemato dopo poco tempo e che non ha visto nemmeno un commento da parte dei diretti interessati. Sempre molto riservata e schiva sulla sua vita privata, non ci sono indizi social al momento per Laura Torrisi: sembrerebbe proprio che l’attrice toscana, in questo periodo, sia single.