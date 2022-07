Andrea Delogu, scatto in bikini con lato b in vista: boom di like per lei

La conduttrice di Tim Summer Hits e speaker radiofonica Andrea Delogu ha incantato i suoi fan con uno scatto in piscina che ha infiammato i social.

Conduttrice, speaker radiofonica, attrice e scrittrice: Andrea Delogu è amatissima dal grande pubblico. In queste settimane, al fianco di Stefano De Martino, è al timone di Tim Summer Hits, in prima serata su Rai Due, grazie al quale sta riscuotendo ottimi risultati di critica e pubblico.

Si tratta di un grande momento per la carriera di Andrea Delogu: nei mesi scorsi ha condotto in seconda serata il programma Tonica, un esperimento che ha ottenuto un grande successo su Rai Due. Proprio insieme a Stefano De Martino, la conduttrice si candida ad essere uno dei volti principali della nuova generazione Rai.

Un momento felice anche nella vita privata. Dopo la separazione dall’attore Francesco Montanari – i due sono convolati a nozze nel 2016 ed hanno annunciato la fine della loro relazione lo scorso anno – Andrea Delogu ha ritrovato l’amore.

Lo scatto di Andrea Delogu

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Andrea Delogu ha incantato i suoi tantissimi fan con uno scatto insieme: bikini doppio colore, capelli raccolti, la conduttrice 40enne si mostra in tutta la sua bellezza e, con la sua solita ironia scrive: “Sono maledetta e intellettuale. Cit.”. Lato b in mostra, per la speaker di Radio 2 è boom di like con questo scatto mozzafiato.

Andrea Delogu e il suo nuovo compagno

La conduttrice e speaker radiofonica è legata da qualche mese ad un noto modello, Luigi Bruno. La notizia della relazione tra i due ha scatenato alcuni haters sui social, e non solo, i quali hanno puntato il dito contro la differenza di età tra i due, lei 40 anni e lui 23. Nel corso di una lunga intervista concessa a Vanity Fair, Andrea Delogu ha parlato, e condannato, di questi attacchi ricevuti: “Fa ancora notizia se la donna è di 15 anni più grande. E’ imbarazzante! Non puoi crederlo finché non lo vivi sulla tua pelle. Continuiamo a raccontare che un uomo che invecchia diventa più interessante, mentre una donna appassisce”.

E ancora: “Perché la società mi deve mettere nella condizione di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa. Pensi che una volta un settimanale, nello stesso numero, a poche pagine di distanza ha pubblicato un servizio con alcune foto di Benedetta Porcaroli e Scamarcio insieme, con un titolo molto tenero sull’amore”. E conclude: “E poi un altro servizio con me e Luigi: ecco Andrea, con un fidanzato molto più giovane, tutto un sottotesto fastidioso. Due coppie con la stessa differenza d’età, ma il trattamento di genere totalmente diverso”.