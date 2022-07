Ballando con le Stelle, Samuel Peron ci sarà? Il ballerino rompe il silenzio e tira in ballo Milly Carlucci

Il ballerino Samuel Peron ha finalmente sciolto la riserva sulla prossima stagione di Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. Ecco cosa ha deciso.

Mancano più di due mesi all’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma cult di Rai Uno condotto in prima serata da Milly Carlucci, ma fervono i preparativi a Viale Mazzini per completare cast e gruppo professionista. Ma non solo.

Già perché la padrona di casa dovrà ovviare a diversi addii, primo di questi quello del ballerino professionista – volto storico del programma per oltre 15 anni – Simone Di Pasquale. Ma Milly Carlucci potrebbe anche dover fare a meno, nella prossima edizione, della giudice Selvaggia Lucarelli.

La giornalista non ha ancora sciolto la riserva, mentre si vocifera che, nel caso, al suo posto potrebbe arrivare l’ex vincitrice della scorsa stagione, la cantante Arisa. In questo momento, però, l’attenzione è tutta rivolta a Samuel Peron: cosa farà il ballerino?

Samuel Peron rompe il silenzio

Il ballerino e, da diversi mesi ormai, protagonista tra gli “affetti stabili” del talk di Rai Uno Oggi è un altro giorno – condotto da Serena Bertone – nelle scorse settimane aveva lasciato intendere di essere pronto per nuovi progetti in tv. Una notizia che, quasi subito, aveva provocato la reazione dei telespettatori di Ballando con le Stelle, i quali, in meno di tre stagioni, hanno già salutato Raimondo Todaro e Simone Di Pasquale. Samuel Peron, che nella scorsa stagione ha ballando in coppia con Sabrina Salerno, ha finalmente rotto il silenzio sulla questione, nel corso di un’intervista rilasciata a TvMia. Ha spiegato il ballerino: “Da sabato 8 ottobre sarà di nuovo al suo posto a Ballando con le stelle, che partirà con una nuova edizione. A Milly Carlucci devo tutto, mi ha fatto entrare nel mondo della tv dove adesso sto imparando tante altre cose”.

Samuel Peron presto papà

Il ballerino, che vedremo dunque nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, presto diventerà papà. La sua compagna, Tania Bambaci, è in dolce attesa. Ha rivelato Samuel Peron: “Non vediamo l’ora di diventare genitori. È un periodo straordinario per me, visto che questa notizia arriva in un momento di grandissime soddisfazioni professionali”.

Ha concluso il ballerino: “La vita ha deciso di farci un regalo: il più bel regalo che potessimo desiderare”.