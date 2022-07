Shaila Gatta, lo scatto in topless sfida la censura: l’ex Velina divina incanta

L’ex Velina di Striscia la Notizia, e attuale conduttrice di Paperissima Sprint, Shaila Gatta, ha infiammato i social con uno scatto al limite della censura: eccolo.

Lei è stata una delle Veline più amate della storia dell’ormai cult programma di Canale 5, ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Al fianco di Mikaela Neaze Silva, dal 2018 al 2021, diventa la Velina con più partecipazioni in puntate all’attivo.

Stiamo parlando chiaramente di Shaila Gatta. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2015, quando partecipa alla 14esima edizione di Amici, programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Poi, il grande successo nella trasmissione del tg satirico Mediaset.

Nel mentre, in estate, dal 2019 all’edizione di quest’anno, conduce Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti e la stessa Mikaela Neaze Silva. Lo scorso autunno è stata coreografa del corpo di ballo del programma Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Lo scatto dell’ex Velina

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram – dove vanta oltre 865mila followers – Shaila Gatta ha stregato i social con uno scatto in topless. L’ex Velina di Striscia la Notizia posa seminuda, coperta soltanto da un prendisole, per un noto prende di beauty e cosmetica. Gatta è bellissima e lo scatto mette in risalto la sua fisicità statuaria: lo scatto è boom tra like e reaction.

L’ex Velina è tornata single

Pochi giorni fa, Shaila Gatta, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la fine della sua relazione – che durava dal 2019 – con il calciatore Leonardo Blanchard, ex difensore del Frosinone. Sulla coppia – che sembrava affiatatissima – sono piombate voci di una presunta crisi già da qualche mese, sino alle parole dell’ex Velina di Striscia la Notizia.

Ha scritto Shaila Gatta: “Dato che ci avete seguito tanto in questi anni, è giusto che io vi dica le cose come stanno: io e Leonardo non stiamo più insieme. Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate. Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare e possono cambiare le nostre esigenze. Anche per noi, in questo caso, è stato così. L’importante è avere sempre affetto e stima reciproca. E poi si va avanti”.