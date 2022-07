Ambra Angiolini, lo scatto con addominali in vista è mozzafiato: la conduttrice in forma smagliante

Ambra Angiolini ha fatto impazzire i suoi tantissimi fan con uno scatto mozzafiato: la neo giudice di X-Factor 2022 in forma smagliante.

Lei è una delle attrici, conduttrici e personaggi tv più amati dal grande pubblico. La sua carriera è iniziata da giovanissima, quando ha raggiunto il grande successo con Non è la Rai. Poi la musica, il grande schermo e tanti altri progetti.

Stiamo parlando di Ambra Angiolini, neo giudice di X-Factor che recentemente abbiamo anche visto alla conduzione de Il Concertone. Inoltre, è approdata pochi mesi fa a Radio Capital. Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se al momento se Ambra sia fidanzata o meno.

Nel novembre dell’anno scorso, a causa di un presunto tradimento, è finita la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo 4 anni. In precedenza, dal 2004 al 2015, ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga. I due hanno avuto due figli: Jolanda, nata nel 2004, e Leonardo, nato nel 2006.

Lo scatto di Ambra Angiolini

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Ambra Angiolini si è mostrata in tutta la sua bellezza. Ha scritto, con la sua solita ironia, l’attrice e conduttrice: “41 gradi all’Ambra”; in forma mozzafiato, la Angiolini mostra i suoi addominali da urlo: a 45 anni, la neo giudice di X-Factor sta vivendo una seconda giovinezza. Bellissima, questo scatto ha ricevuto tantissimi like e reaction. Ma qual è il segreto di Ambra? La conduttrice ha rivelato di allenarsi costantemente, e di praticare yoga da anni, mentre segue anche una dieta rigidissima.

La nuova avventura a X-Factor

Come accennato, Ambra Angiolini è la nuova giudice di X-Factor 2022, in onda su Sky Uno, insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Al posto di Ludovico Tersigni, invece, è arrivata Francesca Michielin. Proprio in queste settimane si stanno svolgendo le Last Call, prima della pausa di agosto. Da settembre, invece, partirà la prossima stagione. Sin dai primi giorni della nuova edizione, però, si è parlato di un certo attrito tra due giudici. Chi sono?

Fedez e Ambra Angiolini sono finiti tra il chiacchiericcio social proprio a causa di alcuni presunti litigi avvenuti dietro le quinte delle prime puntate delle Last Call. Eppure, i due, hanno anche pubblicato alcune stories insieme e sui social si commentano a vicenda. Per qualcuno, soltanto un tentativo di non alimentare voci che potrebbero danneggiare la prossima edizione. Sarà così? Staremo a vedere.