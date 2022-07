Wanda Nara pazzesca: lo scatto in bikini mette in risalto le sue curve | Boom di like per lei

Lo scatto di Wanda Nara in bikini ha infiammato i social: l’influencer argentina, moglie di Mauro Icardi, in forma mozzafiato.

Modella, influencer, personaggio tv, ma soprattutto imprenditrice e manager di suo marito, l’attaccante del Paris Saint-Germain ed ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi. Stiamo parlando chiaramente della showgirl argentina Wanda Nara.

Negli anni scorsi, Wanda Nara, è diventato un volto notissimo del piccolo schermo nostrano: prima come opinionista a Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo su Italia Uno, poi come opinionista del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Negli ultimi anni, l’influencer argentina si è allontanata dal mondo dello spettacolo nostrano, complice anche la partenza di Mauro Icardi a Parigi. Ma la famiglia Nara – Icardi ha tenuto la casa a Milano, un bellissimo e lussuoso attico con vista San Siro.

Le foto di Wanda Nara

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Wanda Nara si ha incantato i social. La showgirl argentina, che indossa un bikini nero con decorazioni, si è mostrata in tutta la sua fisicità statuaria stregando i suoi tantissimi fan. Tantissimi i like e le reaction al post.

Il ritorno a Mediaset?

Di certo, come accennato, la carriera in tv nel nostro Paese di Wanda Nara sembrava definitivamente decollata, prima che la showgirl decidesse di fare un passo di lato. Ma, stando ai rumors, l’influencer argentina – che ha iniziato la sua carriera in Sudamerica proprio in tv, potrebbe tornare nel piccolo schermo, sponda Mediaset. Di certo, questo non avverrà al Grande Fratello Vip, dal momento che sono già stata ufficializzate le due nuove opinioniste del programma di Alfonso Signorini, ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Wanda Nara potrebbe tornare come opinionista in nuovo programma sportivo della seconda serata, forse condotto da Piero Chiambretti, che prenderebbe il posto di Tiki Taka su Italia Uno. Ma, nelle ultime ore, è spuntata un’ipotesi ancora più clamorosa: Wanda Nara potrebbe avere un programma tutto suo, sempre in seconda serata. Questo patto – scrive il noto quotidiano sportivo spagnolo As – rientrerebbe nell’accordo per l’acquisto da parte del Monza di Silvio Berlusconi del marito della showgirl, l’attaccante argentino Mauro Icardi. I due, pochi giorni fa, sono tornati a Milano. Staremo a vedere.