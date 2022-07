“Celebro questa femminilità”, Arisa in intimo in pizzo nero: lo scatto è pazzesco [FOTO]

La cantante, già vincitrice di Ballando con le Stelle, ha stregato i social con alcuni scatti mozzafiato: eccoli.

Cantante, influencer, personaggio tv, Rosalba Pippa, in arte Arisa, è amatissima dal grande pubblico. Questi ultimi due anni sono stati per lei una grande consacrazione, soprattutto sul piccolo schermo. E’ stata infatti professoressa ad Amici, ma anche giudice de Il Cantante Mascherato.

Ma soprattutto, ha vinto la scorsa edizione del programma di Milly Carlucci, in onda in prima serata su Rai Uno, Ballando con le Stelle. Proprio in questa occasione ha conosciuto il ballerino della trasmissione Vito Coppola e tra loro è nato l’amore.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Arisa e Vito Coppola, ma quali sono i loro rapporti oggi? Dopo la dichiarazione d’amore negli studi Rai di Domenica In, condotto da Mara Venier, i due sembrano essersi allontanati.

Il post di Arisa

La cantante Arisa ha pubblicato una serie di scatti mozzafiato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale. La vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le Stelle indossa un completo intimo nero, che mette in risalto le sue forme giunoniche, e una parrucca rosa. Scrive la cantante: “[…] Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato”.

Arisa torna a Ballando con le Stelle?

Negli ultimi giorni, stando alle indiscrezioni del web, la giornalista Selvaggia Lucarelli starebbe meditato di lasciare, dopo 6 stagioni, la giuria di Ballando con le Stelle. Nelle scorse edizioni, accanto alla nota blogger milanese, ci sono stati Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Non è chiaro quale sarà la decisione finale della giornalista ma, nel caso, sarebbe già pronta la sua sostituta.

Milly Carlucci non vuole certo farsi trovare impreparata, dal momento che il programma partirà verso ottobre, e dunque avrebbe già pronto l’asso della manica, ovvero la cantante Arisa. La vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha già ricoperto ruoli importanti nel piccolo schermo, come ad esempio giudice di X-Factor, su Sky, professoressa di canto ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, ma soprattutto giudice de Il Cantante Mascherato, condotto su Rai Uno dalla stessa Carlucci.