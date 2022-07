Uomini e Donne, Giorgio Manetti spara a zero su Gemma: “Senza Tina…”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex compagno di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, ha tuonato di nuovo contro la sua dama: ecco che cosa ha detto.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti delle scorse stagioni del programma cult di Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’ex cavaliere fiorentino Giorgio Manetti, il quale ha avuto una storia d’amore con la dama torinese Gemma Galgani.

Come ricorderanno Sei telespettatori, la loro travagliata, e chiacchierata, relazione terminò dopo poco tempo ed ebbe il suo incredibile epilogo in una puntata speciale in onda in prima serata su Canale 5. Da allora sono passati degli anni, eppure Giorgio Manetti ritorna, di tanto in tanto, a parlare della trasmissione.

Oggi è single – dopo una storia d’amore con un imprenditrice di Firenze – ma non sembra proprio prendere in considerazione l’idea di tornare nel famoso parterre di Cologno Monzese. Ecco le sue parole.

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

Nel corso di un’intervista rilasciata a NuovoTv, Giorgio Manetti, ovvero l’ex Gabbiano del programma, ha parlato di Gemma Galgani e di Uomini e Donne. Negli ultimi tempi, l’ex cavaliere fiorentino ha usato parole molto dure contro la sua ex compagna, talvolta accusata di essere nel parterre soltanto per popolarità, altre invece di essere vittima ormai del suo stesso personaggio. Ha raccontato Manetti: “Senza Tina il programma non esisterebbe. Lo guardo solo per lei. Gemma non uscirà mai da lì”.

Parlando di Gemma Galgani, è stato chiesto a Giorgio Manetti cosa ne pensasse del nuovo ritocchino estetico della dama, ovvero al naso. L’ex cavaliere non si è scomposto: “Scelte personali”.

Il futuro in tv?

Anche se, come accennato, ancora single, Giorgio Manetti non vuole tornare nel programma, come magari fatto da Riccardo Guarnieri. altri impegni in tv per lui? Si era parlato con insistenza dell’entrata dell’ex cavaliere e di Gemma Galgani nella casa del Grande Fratello Vip, ma la notizia è poi scemata.

A quanto pare, il conduttore Alfonso Signorini avrebbe altri piani ma, nel corso dell’intervista, Giorgio Manetti ha spiegato di non sentirsi adatto per la trasmissione: “Non credo di essere adatto a certi tipi di programmi”.