Il Paradiso delle Signore 7, chi sono le nuove Veneri Clara ed Elvira: il loro incredibile ruolo nella trama

Chi sono le nuove Veneri nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore? E che ruolo avranno? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In queste settimane, nel centro di produzione di Roma, si stanno svolgendo le riprese della nuova, la settima, stagione dell’amatissima soap targata Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, in onda in daytime su Rai Uno. Ci attendono incredibili colpi di scena nelle nuove puntate.

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore andranno in onda dal prossimo settembre, probabilmente da lunedì 19, anche se manca ancora una data ufficiale.

Ma già conosciamo alcune narrazioni davvero succulente della settima stagione della soap: tra addii, ritorni e new entry, scopriamo come si svilupperanno le nuove puntate, ma soprattutto chi sono i nuovi arrivati.

Le due nuove Veneri

Nella narrazione della soap ampio spazio è sempre stato dato alle Veneri. Le commesse del grande magazzino milanese e le loro storie tengono incollati i telespettatori al piccolo schermo. Dalla prossima stagione, Vittorio Conti – patron del Paradiso – dovrà vedersela con la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, la quale ha rilevato le quote di Dante Romagnoli del negozio che, in precedenza, l’imprenditore aveva ottenuto sotto ricatto da Umberto Guarnieri. In queste dinamiche, arriverà la prima new entry: si tratta di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, nipote della Contessa, la quale verrà chiamata a curare gli interessi di Adelaide al Paradiso. Tra lei e Vittorio, nascerà ben presto una grande intesa.

Passiamo alle Veneri, perché ne arriveranno due nuove: si tratta Clara Boscolo, interpretata da Clara Danese, e Elvira Gallo, interpretata da Elvira Cammarone. Per Clara l’inserimento nel mondo del Paradiso sarà assai complicato: proviene da un mondo più rurale e per diverso tempo si sentirà spaesata a Milano; per Elvira, invece, che sogna una carriera nel campo della moda, sarà tutto più facile. Nuova capocommessa delle Veneri sarà Irene Cipriani, che prenderà il posto di Gloria Moreau, la quale denunciata nel corso delle ultime puntate della scorsa stagione, si ritirerà.

Chi tornerà nella serie

Dicevamo di grandi ritorni. Tra questi, oltre a quello di Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo, anche quello di Paola Galletti, interpretata da Elisa Cheli, che tornerà a vestire i panni di Venere.

Uscirà invece di scena la Venere Dora Vianello – interpretata da Mariavittoria Cozzella, e con lei Nino, interpretato da Luca Grispini.