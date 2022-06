Romina Power rivede Cristel e Romina Jr, lo scatto è emozionante: big di like per loro [FOTO]

L’ex moglie di Al Bano Carrisi, la cantante Romina Power, ha pubblicato uno scatto insieme a Cristel e Romina Carrisi: una reunione che ha emozionato e non poco i fan.

Una delle cantanti più amate, un’autentica leggenda della musica leggera italiana che, per anni, in sodalizio artistico – e non – con Al Bano Carrisi, ha pubblicato alcuni dei più grandi successi della musica nostra. Stiamo parlando chiaramente di Romina Power.

L’ex moglie del cantante di Cellino San Marco – dopo diversi anni passati negli Stati Uniti – oggi vive in Italia. La coppia ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina; e sono diventati anche nonni dei piccoli: Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines, figli di Cristel.

Lo scatto boom di like

Attualmente, Cristel Carrisi vive a Zagabria, città natale di suo marito, l’imprenditore e manager Davor Luksic; nel corso degli ultimi anni – causa, chiaramente, pandemia – la figlia di Romina e Al Bano è tornata poche volte in Italia. Ecco perché l’incontro avvenuto nella Capitale è davvero speciale; per i fan, una vera emozione vederle insieme. Ha scritto infatti la cantante, ex moglie di Al Bano Carrisi: “Incontro a Roma con due miei angeli, più Taquito”. Lo scatto ha ricevuto tantissimi like.

La casa di Roma: Cristel e Romina “cacciate”

L’incontro, come detto, è avvenuto a Roma, ma sapete che di recente Cristel e Romina Jr. hanno raccontato di non poter più tornare nella storica casa capitolina di Romina Power? A raccontare la vicenda sono state le stesse figlie della cantante, nel corso di un’intervista con Mara Venier negli studi di Domenica In.

Cristel ha raccontato: “La storia è questa, lei un giorno ha detto: ‘Dov’è il centro buddista a Roma?’. Era dall’altra parte del mondo, non so a Centocelle. Va in questo posto ed era un appartamentino di un condominio sperduto pensando: ‘Chi mai verrà qua?’. Quindi, ha detto, ragazzi: ‘Io ho una casa a Trastevere, ci passa un sacco di gente, tanto non servirà a nessuno dei miei figli. Chi se ne frega, loro si arrangiano! Voi venite e facciamo il centro là”.