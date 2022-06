Stefano De Martino e Chiara Ferragni insieme: il piano della Rai per uno show super

Il conduttore Stefano De Martino e l’influencer Chiara Ferragni presto in tv insieme? Sembrerebbe proprio di sì: l’idea sta già facendo sognare i fan.

Due personaggi del mondo dello spettacolo, certamente molto diversi tra loro, ma che sono entrambi amatissimi dal grande pubblico. Lui, ex ballerino di Amici e oggi giudice del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, nonché conduttore Rai dei programmi Bar Stella e Stasera tutto può succedere.

Lei, regina delle influencer, imprenditrice digitale, uno dei volti più conosciuti dei social. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Chiara Ferragni. La moglie di Fedez parteciperà, in veste di co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo 2023, accanto ad Amadeus, nella prima e nell’ultima serata, ovvero la finalissima.

Per Stefano De Martino sarà un’altra grande annata da protagonista in casa Rai: confermato nei palinsesti il suo Bar Stella – ideato dallo stesso conduttore napoletano – e, in più, arriverà al timone del nuovo show di Viale Mazzini, Sing Sing Sin.

La grande suggestione in casa Rai

Ma dunque cosa accomuna i due? La grande bomba che circola a Viale Mazzini vuole Chiara Ferragni e Stefano De Martino insieme sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il direttore artistico e conduttore Amadeus. Un’ipotesi non lontano dalla realtà e che potrebbe riguardare la finalissima dell’11 febbraio prossimo. A quanto pare il conduttore ravennate ha avuto carta bianca dalla Rai e, potendo già programmare, avrebbe già contattato il conduttore napoletano. Già dal primo annuncio, quello dell’influencer milanese, si è intuito che Amadeus non dovrebbe, come invece accaduto nelle due edizioni precedenti da lui condotte, portare sul palco 5 co-conduttrici donne. Ma, nel caso, il duo funzionerebbe? Di certo De Martino è avvezzo alle telecamere, Ferragni un po’ meno. Ma i fan già sognano.

Un grande Festival in programma

Amadeus – a cui è già stato assegnata anche l’edizione 2024 – vuole, dopo due grandi Festival, superare ogni record e l’obiettivo non è certo impossibile. Con un cast stellare, il prossimo Festival di Sanremo rischia davvero di essere il programma più visto della storia della tv.

Il conduttore, intanto, lavora anche ad un altro grande colpo, quello che lo stesso marito di Giovanna Civitillo ha definito: “Grande sogno”. Di chi parliamo? Della leggendaria Mina. Lo scorso anno, per festeggiare il secondo mandato da Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Orchestra dell’Ariston ha suonato Grande, grande, grande della mitica Tigre di Cremona. Sono decenni che manca dalla tv, ci riuscirà? Tutti sperano di sì.