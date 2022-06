Nicolas Vaporidis, il drastico cambiamento del vincitore de L’Isola: “Un trauma dietro la caduta di capelli”

Un trauma alla base della perdita di capelli dell’attore Nicolas Vaporidis, fresco vincitore del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi 2022. Scopriamolo insieme.

Nella serata di ieri ha vinto l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi con doppio appuntamento su Canale 5 da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e Alvin in quello di inviato. Stiamo parlando chiaramente dell’attore Nicolas Vaporidis.

Protagonista di diverse pellicole di grande successo – come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi – negli ultimi anni l’attore romano si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Prima della partecipazione a L’Isola dei Famosi, la sua ultima apparizione è avvenuta sul grande schermo nel 2019.

Ma oggi parliamo della vita privata dell’attore di origini greche.

Il racconto di Nicolas Vaporidis

I telespettatori de L’Isola dei Famosi sono rimasti certamente sorpresi dal drastico cambiamento di Nicolas Vaporidis. Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Club 91, il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi, ha raccontato: “È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome. Li ho tagliati tutti e alé, la vita continua. E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così. E’ una decina d’anni più o meno che mi sono arreso, al massimo metto la protezione per il sole sulla testa quando c’è e mi ricordo”. L’attore di Notte prima degli esami ha poi continuato: “All’inizio rosichi un po’, poi ti arrendi e alla fine te ne sbatti e stai bene uguale. Non sei Sansone, non è nei capelli la tua forza”.

In un’altra intervista, rilasciata invece al magazine Salute e Benessere, ha spiegato: “Crescendo la nevrosi è peggiorata, non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura: soffro di demofobia. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare”.

Nicolas Vaporidis: vita privata

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, Nicolas Vaporidis avrebbe iniziato a perdere i capelli dopo la fine del matrimonio con Giorgia Surina, avvenuta nel 2014, due anni dopo il grande passo. In precedenza, l’attore romano ha avuto due importanti, e chiacchieratissime, relazioni: la prima con l’attrice – i due hanno spesso recitato insieme – Cristiana Capotondi; e la seconda con la showgirl Ilaria Spada.

Nel corso dell’avventura a L’Isola dei Famosi, abbiamo scoperto che l’attore di origini greche, attualmente, vive una storia d’amore, nonostante – nelle prime puntate del reality – si fosse dichiarato single. Lei si chiama Ali e vive a Londra, ma non sappiamo altro della compagna di Nicolas Vaporidis. Come ha dichiarato nel corso del programma di Canale 5, l’attore ha rivelato: “È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. (…) L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”. E ancora: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”.