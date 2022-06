Sabrina Ferilli spegne 58 candeline: lo scatto in bikini dell’attrice è da bollino rosso

L’attrice e conduttrice romana Sabrina Ferilli ha incantato i social con alcuni scatti in barca: la protagonista di Svegliati amore mio, a 58 anni, è in forma mozzafiato.

Lei è una delle attrici e conduttrici più amate dal grande pubblico. Bellezza cristallina, talento purissimo, Sabrina Ferilli è una delle grandi star del mondo dello spettacolo nostrano. Non è un caso che proprio l’attrice romana abbia affiancato il direttore artistico e conduttore Amadeus nella finalissima del Festival di Sanremo 2022, lo scorso febbraio.

Per Sabrina Ferilli è stata una grande stagione televisiva. L’attrice è stata protagonista della serie di successo di Canale 5, Svegliati amore mio; non solo: è stata giudice popolare della trasmissione Tu Si Que Vales.

L’attrice, dopo essere stata sposata con l’avvocato Andrea Perone, dal 2003 al 2005, ha iniziato una relazione con il manager ed imprenditore Flavio Cattaneo. I due sono convolati a nozze nel 2011.

Lo scatto di Sabrina Ferilli

In una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Sabrina Ferilli si è mostrata in tutta la sua bellezza. Scatti dei primi giorni di vacanza in Croazia per l’attrice e conduttrice che, proprio oggi, compie 58 anni. In forma smagliante, in questo selfie, la Ferilli nazionale dimostra ancora una volta di essere una delle donne più belle del Paese. In forma smagliante, l’attrice romana infiamma i social con un selfie – che vedete qui sotto – acqua e sapone.

Gli auguri dei vip e il ritorno in tv

Dicevamo, Sabrina Ferilli ha compiuto 58 anni. La bellissima attrice ha pubblicato una foto di una torta e, in didascalia con la sua solita ironia, si legge: “E fino a qui ci siamo arrivati”. Tantissimi i likes e le reaction ricevute e non mancano di certi gli auguri dei vip. Da Amadeus e Giovanna Civitillo – con i quali si parlò addirittura di SabrinaGate durante il Festival di Sanremo – ad Alessia Marcuzzi, passando per Antonella Clerici e Gerry Scotti. Non mancano Fiorella Mannoia, Lorella Cuccarini e Paola Perego.

Sabrina Ferilli tornerà già dal prossimo autunno in tv. L’attrice riprenderà il suo posto sulla poltrona di giudice popolare nello show di Canale 5, Tu Si Que Vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.