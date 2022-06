Si tuffa in acqua alla festa dell’amico: stroncato da un malore a 19 anni

Festa in piscina finisce in tragedia. Un giovane di 19 anni si sente male alla festa per il compleanno di un amico.

Stroncato da un malore dopo un tuffo in piscina mentre la festa si avviava verso la conclusione. Inutili i soccorsi.

Lunedì sera, a Roma, si è consumata una tragedia, in zona Parco degli Acquedotti. È lì che è morto un giovane di 19 anni di origini cinesi: Zhu Wei Rong. Il ragazzo è deceduto nel corso di una festa in piscina per festeggiare i diciotto anni di un amico. È accaduto all’Appio Claudio Tennis Club.

Zhu, nativo de L’Aquila, si trovava al club per la festa di compleanno dell’amico. Da quanto si apprende, sembra che verso la fine della serata, quando la festa stava volgendo al termine, il 19enne si sia tuffato in acqua. Ma non è più riemerso, colpito da un malore. Dopo alcuni secondi gli amici si sono accorti che il corpo del ragazzo era rimasto adagiato sul fondo della piscina. Allora hanno subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha cercato di rianimare il giovane, ma invano. Era già troppo tardi. Per lui non c’è stato niente da fare.