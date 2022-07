Telepass gratis fino a fine anno: la novità che ti svolta l’estate, un bel risparmio

Il Telepass è uno strumento estremamente comodo e la possibilità di averlo gratis sicuramente farà piacere a molti.

Quando arriva l’estate il Telepass è sicuramente qualcosa che torna di grandissima attualità. Infatti è proprio grazie al Telepass che si possono evitare le interminabili code ai caselli.

Ovviamente però il Telepass ha un costo e di conseguenza alcuni italiani decidono di dotarsi di questo comodo strumento mentre altri no.

Gratis fino a fine anno

Ma la nuova promozione che consente di avere il Telepass gratis fino a fine anno è sicuramente interessantissima perché questo significa che lo si avrà gratis per tutta l’estate e anche oltre.

La maggior parte degli italiani ha bisogno delle autostrade in particolare nel periodo estivo per fare i viaggi delle vacanze. Ma ci sono anche tantissimi italiani che utilizzano il Telepass tutto l’anno per ragioni di lavoro. Sia che si rientri in una oppure nell’altra categoria l’opportunità di avere il telepass in modo gratuito sicuramente è positiva. Vediamo come funziona questa promozione.

Un’offerta che farà piacere a molti

La promozione si chiama Telepass Plus. Attivando questo servizio si avrà il Telepass gratis per addirittura sei mesi. Questo significa che se lo si attiva adesso non si pagherà nulla fino alla fine dell’anno. Passati sei mesi il servizio diventa a pagamento ma il vantaggio è che vi si possono associare fino a due targhe di automobili. Quindi una bella promozione per avere il Telepass gratis fino alla fine dell’anno. Ma anche per i motociclisti ci sono promozioni simili. Infatti anche per le due ruote ci sono promozioni che consentono di avere i servizi gratis per i primi sei mesi e poi farli diventare a pagamento. Sicuramente questo è un buon modo per risparmiare ma anche per provare dei servizi nuovi.

Come risparmiare tanto in autostrada

Ma quando si tratta di risparmio in autostrada è particolarmente importante che la propria auto sia in perfetta efficienza in modo tale da evitare sprechi di carburante e sono anche importanti quelle App che consigliano le stazioni di benzina più economiche. Infatti scaricando queste app si potranno evitare quel benzinai che approfittano della situazione e praticano prezzi non in linea con il mercato.