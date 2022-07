Usa, polizia crivella di colpi afroamericano disarmato [VIDEO]

Diffuso un video choc in cui alcuni agenti di polizia massacrano un giovane afroamericano disarmato. Usa di nuovo nella bufera.

Si annunciano altre manifestazioni di piazza per protestare contro i metodi violenti della polizia verso i neri.

Un nuovo video choc scuote gli Usa: le immagini mostrano un venticinquenne afroamericano, Jayland Walker, trucidato dalla polizia al termine di un inseguimento. Malgrado fosse disarmato quando è uscito dalla sua auto, i poliziotti lo hanno crivellato di colpi. Così Walker è morto, raggiunto da 60 proiettili.

È successo il 27 giugno ad Akron, in Ohio. Immagini violente che adesso rischiano di alimentare una nuova ondata di proteste negli Stati Uniti contro le brutalità della polizia verso le minoranze razziali. Sia il sindaco che la polizia cittadina hanno fatto un appello per invitare alla calma e alla moderazione, in previsione delle manifestazioni di protesta già annunciate.

La versione degli agenti di polizia

Secondo la polizia, gli agenti avevano cercato di fermare l’auto del venticinquenne per una non meglio precisata violazione al codice della strada. Ma Walker non si era fermato. Così è scattato l’inseguimento durante il quale, meno di un minuto dopo, un colpo sembra essere partito dall’auto del giovane afroamericano, trasformando il caso in una questione di pubblica sicurezza. Pochi minuti dopo, la vettura ha rallentato fino a fermarsi. A quel punto Walker è uscito dalla macchina con addosso un passamontagna ed è scappato a piedi verso un parcheggio, dove si è sentito un rumore crescente di colpi d’arma da fuoco.

Nell’automobile del venticinquenne è stata rivenuta una pistola e un caricatore pieno. Recuperato anche un bossolo – compatibile con la pistola trovata nell’auto – nel punto in cui i poliziotti hanno sentito partire il colpo durante l’inseguimento. Tutti gli agenti coinvolti nell’incidente sono stati sospesi mentre si attende l’esito delle indagini.

La famiglia chiede giustizia

La famiglia di Walker e il suo legale chiedono giustizia, chiedendo perché mai i poliziotti abbiano sparato tutta quella marea di colpi contro un uomo disarmato. Mentre su Tweeter la star Nba LeBron James, originario proprio di Akron, ha chiesto preghiere per la sua città di provenienza.