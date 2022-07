Attacco nel centro commerciale: non è stato terrorismo, stragista ha agito da solo

La polizia danese esclude la pista terroristica nell’attacco di ieri pomeriggio che ha fatto tre morti e quattro feriti gravi in un centro commerciale.

Secondo i poliziotti l’uomo di 22 anni arrestato per la strage ha messo in atto i suoi propositi in perfetta solitudine.

Non è stato un attentato terroristico. Esclusa dalla polizia danese la matrice terroristica nella sparatoria di ieri pomeriggio nel centro commerciale di Field a Copenaghen, uno dei più grandi della Danimarca.

Lo ha dichiarato l’ispettore capo di Copenaghen Soeren Thomassen durante di una conferenza stampa. Dei tre morti della sparatoria, ha aggiunto Thomassen, uno era un cittadino russo residente in Danimarca. Ci sono anche due svedesi e due danesi sono rimasti gravemente feriti.

Da ciò che si sa dalle indagini della polizia danese, l’uomo armato entrato in azione nel centro commerciale a Copenaghen – descritto come un 22enne danese – con ogni probabilità ha agito da solo e ha selezionato a caso le vittime su cui aprire il fuoco.