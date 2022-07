Bastonata e violentata mentre fa jogging: arrestato uomo di 34 anni

Attimi di vero terrore per una giovane runner: si è vista aggredire, picchiare e infine violentare mentre stava correndo.

Solo l’intervento provvidenziale dei carabinieri ha evitato il peggio bloccando l’aggressore, armato di un bastone.

Stava facendo jogging, quando si è vista aggredire da un uomo armato di bastone. È accaduto ieri mattina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origini nigeriane, con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. La vittima della violenza è una 25enne di Pompei.

La ragazza era impegnata a correre quando uno sconosciuto l’ha presa di mira. Il nigeriano, che impugnava un bastone di legno, ha prima colpito la ragazza. Poi l’ha palpeggiata, cercando anche di avere un rapporto sessuale con lei. La giovane runner ha cominciato a urlare e le sue grida hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri, che stavano pattugliando in zona. In pochi istanti i militari sono intervenuti riuscendo a fermare e disarmare l’aggressore.

La vittima, che ha riportato escoriazioni su tutto il corpo, oltre alla frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. I medici l’hanno giudicata guaribile in una trentina di giorni. Per il 34enne sono arrivate invece le manette e il trasferimento in carcere.