Strage della Marmolada: il ricordo della moglie della vittima

Alessandra e Tommaso erano assieme al momento della tragedia della Marmolada. Lei è sopravvissuta, lui non ce l’ha fatta. Il ricordo del marito affidato ai social.

Continuano le ricerche dei dispersi nel crollo della Marmolada. Le vittime accertate al momento sono quattro, tra queste c’è Tommaso Carollo, manager 48enne presso Zanè. Insieme a lui negli ultimi istanti c’era la moglie Alessandra De Camilli, 51 anni, sopravvissuta miracolosamente al disastro.

La donna ha pubblicato sui suoi profili social una foto insieme al marito mentre si scambiano un tenero bacio e la frase: “Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre“. Al momento Alessandra si trova ricoverata in ospedale a Trento. “Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini” ha scritto la donna in un altro post.

LE RICERCE CONTINUANO

Questa mattina quattro droni sono stati lanciati in volo sulla montagna alla ricerca dei corpi degli scomparsi. Oltre a questi anche due operatori della Guardia di Finanza e alcune unità cinofile per la ricerca delle persone. Il solo utilizzo dei droni non è sufficiente in quanto polvere e neve sciolta rendono complicata la visuale.

Il rischio di ulteriori crolli c’è ancora, la zona è ritenuta molto pericolosa ed è chiusa al pubblico. Nei prossimi giorni sono previsti forti temporali e la speranza di trovare qualcuno ancora vivo è praticamente nulla.