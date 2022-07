Bollo auto: ora tanti possono essere esonerati per sempre, regalo anticrisi

Ottime notizie per quanto riguarda l’odiato bollo dell’automobile.

Adesso tanti potranno essere legalmente esonerati da questa tassa così fastidiosa.

Il bollo dell’automobile è sicuramente una delle tasse meno gradite dagli italiani. Il suo pagamento avviene una volta l’anno ma non ha una scadenza uguale per tutti.

L’esonero dall’odiato bollo auto

Infatti il bollo dell’auto si paga entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione dell’auto stessa.

Si tratta di una tassa che sotto il governo Conte aveva ricevuto dei termini di pagamento più elastici. Infatti in pieno lockdown gli italiani avevano avuto un po’ di tempo in più per pagare la tassa, ma adesso i termini sono tornati quelli soliti e per chi non paga il bollo ci sono sanzioni che possono arrivare ad essere anche molto pesanti. Infatti le multe per chi non paga il bollo sono proporzionali al tempo del ritardo punto per pochi mesi si pagherà poco di più ma se si arriva a tre anni scatta addirittura il ritiro delle targhe. Ma ora pagare il bollo auto può diventare davvero un lontano ricordo e ci sono addirittura tre possibilità per beneficiare di un esonero illimitato.

Ecco come beneficiare dell’esonero

La prima categoria di automobili a cui il governo concede l’esonero dal bollo auto è quella delle auto elettriche. Il governo vuole spingere sulla vendita delle auto elettriche e così consente a queste auto di non pagare il bollo. In alcune regioni l’esonero è illimitato nel tempo mentre in altre dura soltanto 5 anni. Ovviamente per spingere le auto elettriche il governo ha messo in campo anche il ricco bonus. Ma una seconda categoria di auto che beneficia delle esonero totale del bollo auto è quella delle vetture d’epoca. Infatti le auto d’epoca che siano iscritte nell’apposito registro effettivamente sono esonerate dal bollo.

L’esonero più importante

Ma sicuramente l’esonero più importante ed anche più etico riguarda tutti coloro i quali rientrino sotto le tutele della legge 104. Infatti la legge 104 non solo consente di non pagare il bollo dell’auto ma offre anche tutta un’altra serie di vantaggi e di agevolazioni economiche per l’auto adibita alla persona diversamente abile.