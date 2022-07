A Milano vietato girare con orologi di lusso: ennesimo furto in pieno centro

Un turista è stato derubato del suo orologio mentre camminava nel centro di Milano. E’ solo l’ennesima vittima di una serie di rapine ai danni di stranieri. Che ci sia dietro un’organizzazione?

Milano città dei furti di orologi, questa volta a pagare è stato un turista iraniano di 31 anni che è stato derubato del suo orologio da 6mila euro, strappato via mentre passeggiava in Galleria Passarella, tra corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila, in pieno centro.

L’episodio è avvenuto ieri mattina verso mezzogiorno quando due uomini, tuttora rimasti sconosciuti, hanno approfittato della distrazione della vittima portandogli via dal polso un Hublot Classic Fusion. L’iraniano aveva già intuito che i due lo stessero seguendo ma non ha avuto modo di reagire per tempo e non ha potuto fare altro che denunciare il furto alla polizia.

OROLOGI DI LUSSO

Milano è diventata un vero pericolo per i turisti a causa dei furti di orologi di lusso soprattutto nelle vie del Quadrilatero della Moda. Il mese scorso un vietnamita di 57 anni è stato derubato di un orologio Patek Philippe da 50mila euro, un’altra vittima era stata straniera al quale hanno sottratto Rolex Daytona del valore di 40mila, la donna era anche rimasta ferita. Si sospetta che ci possa essere dietro una organizzazione specializzata nella ricettazione di questi oggetti.