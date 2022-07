Alessandra Amoroso, la confessione della cantante “Sono single, sono pronta per l’amore ma non è arrivato”

Nel corso di una lunga intervista, Alessandra Amoroso ha parlato della delusione per la fine delle sua relazione, ma oggi è pronta per un nuovo amore: le sue parole.

Lei è una delle cantanti più amate dal grande pubblico: talento purissimo, bellezza cristallina, è divenuta nota per la partecipazione e vittoria dell’ottava edizione del talent show Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici.

Stiamo parlando di Alessandra Amoroso. Nella sua carriera ha venduto milioni di copie ed ha partecipato ai più importanti Festival internazionali della musica.

Ma se della sua straordinaria carriera sappiamo molto, la cantante salentina è sempre stata schiva sulla sua vita privata. Ecco le sue parole sulla sua vita sentimentale in una recentissima intervista.

Le parole di Alessandra Amoroso

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale F, Alessandra Amoroso – di norma molto riservata sulla sua vita privata – ha parlato della sua ricerca dell’amore, ma anche della sofferenza dopo la fine della sua lunga relazione con Stefano Settepani, noto produttore. I due sono stati insieme per 5 anni ma nonostante la convivenza – si parlava anche di un possibile matrimonio – la loro storia d’amore è terminata nel 2020. Ha raccontato la cantante salentina: “Mi piacerebbe molto condividere la mia vita con una persona, però deve valere la pena questa volta. L’amore non è delusione, lacrime, compromessi, soccombere a situazioni”. E ancora: “Chi mi starà accanto dovrà avere amore non solo per me ma per la mia famiglia, il mio lavoro. Dovrà sorridere con me: dei miei trionfi e delle mie delusioni e gioie. Dovrà essere un valore aggiunto, un sostegno nel bene e nel male. Sono pronta a ricevere quell’amore sano, puro, genuino, che non è ancora arrivato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La polemica social

Qualche giorno fa, Alessandra Amoroso è finita al centro della polemica social a causa di un video girato da una sua fan: quest’ultima, si è vista negare un autografo dalla cantante. Amoroso, però, si è presa tutto il tempo per chiarire la faccenda, spiegando, alla stessa fan, di non poter firmare autografi per il poco tempo e che sarebbe stato irrispettoso per gli altri.

Con il montare delle proteste, la cantante è intervenuta sul suo account Instagram ufficiale. Ha spiegato: “C’era poco tempo e tanta gente. Nel rispetto del pubblico e degli artisti che dovevano provare, ho preferito scambiare qualche chiacchiera con più persone per evitare di scontentare chi non avrebbe avuto un autografo. Metto sempre al primo posto il rispetto per il pubblico a cui sono grata”. Intanto, il prossimo 13 giugno, Alessandra Amoroso terrà un attesissimo concerto allo Stadio San Siro.