“Sono orgogliosa di me, lo rifarei”, Arisa completamente nuda sfida la censura di Instagram: scatto pazzesco [FOTO]

La cantante, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, ha pubblicato uno scatto mozzafiato in cui si mostra completamente nuda. Insieme alla foto un lungo messaggio: eccolo.

Cantante, personaggio tv, influencer, Arisa è amatissima dal grande pubblico. Una delle voci inconfondibili della musica nostrana. Dal punto di vista lavorativo, per la cantante sono anni di grandi soddisfazioni, non soltanto nel suo campo. Basti pensare al piccolo schermo.

Da giudice di X-Factor, su Sky Uno, a professoressa di canto ad Amici, il talent di Canale 5 di Maria De Filippi, fino alla vittoria di Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci e il ruolo di giudice a Il Cantante Mascherato, programma sempre della Carlucci.

E, forse, la rivedremo il prossimo autunno negli studi di Ballando con le Stelle. A quanto pare, infatti, Milly Carlucci avrebbe pensato proprio ad Arisa per sostituire la possibile partente Selvaggia Lucarelli in giuria.

Lo scatto della cantante

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 1milione di followeres, la cantante Arisa ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Nella serata di domani, dopo la mezzanotte, su tutte le piattaforme, sarà disponibile il nuovo singolo della cantante, che si intitola Tu mì perdicion. La cantante, che si mostra completamente nuda e coperta soltanto da tre mani, ha scritto un lungo messaggio nel quale, molti, hanno anche letto – neanche troppo fuori le righe – un’allusione alla storia d’amore con Vito Coppola, ballerino di Ballando con le Stelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Le parole di Arisa

Ha scritto Arisa: “Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio”. E ancora: “Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte”.

Un messaggio fortissimo per la cantante che, in questi mesi – dalla fine della scorsa edizione di Ballando con le Stelle – è stata protagonista di una relazione con Vito Coppola. Nel corso delle interviste, anche recenti, Arisa aveva spiegato che i due non sono riusciti a costruire il rapporto che avevano sperato. Dunque, tra Arisa e Vito, sembrerebbe definitivamente finita.