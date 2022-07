Matteo e Valeria, non si placano le polemiche: “Lui ha partecipato ad un provino tv da single” | La coppia sotto accusa

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sarebbero lasciati molto tempo fa, tanto che l’ex tronista avrebbe partecipato ad un provino da single: ecco cosa è accaduto.

Lui è stato certamente uno dei grandi protagonisti della seconda parte del dating show più noto del piccolo schermo, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Parliamo dell’ex tronista Matteo Ranieri, il quale ha scelto la corteggiatrice Valeria Cardone.

Tra i due, sin dai primi giorni lontano dalle telecamere, non sembra di certo andare a gonfie vele. Nelle settimane successive, poi, si sono fatte insistenti rumors circa una rottura che sarebbe avvenuta in realtà pochi giorni dopo la scelta finale.

In parole povere, i due avrebbero tenuto i loro fan all’oscuro di tutto per molto tempo, vedendosi soltanto per impegni di lavoro. Un’accusa che è stata respinta dai diretti interessati, ma ecco cosa sta emergendo in queste ore.

Le parole di Matteo Ranieri

Nella mattinata di ieri, come accennato, Valeria Cardone ha annunciato la fine della relazione con Matteo Ranieri, scatenando fortissime polemiche. L’ex tronista non ha potuto sottrarsi ed è intervenuto sulla vicenda pubblicando una storia sul suo account Instagram ufficiale. Ha scritto: “Buongiorno, perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente. Avevo la necessità di staccare un po’ da tutto e ho approfittato del mio viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. E’ una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno odio da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo e succede. E’ la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ricordo resterà tale”.

Cosa non torna nella versione dell’ex tronista

La notizia, come detto, era nell’aria da diverso tempo ma non sono di certo diminuite le accuse nei confronti dei due, anzi. In una serie di stories, la nota esperta gossip Deianira Marzano, ha però rivelato alcuni incredibili retroscena che metterebbero in crisi la versione dei fatti di Matteo Ranieri. In primo luogo, stando a quanto sostiene Marzano, l’ex tronista: “Ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip da single”.

Dunque, i due si sarebbero lasciati ben prima del viaggio, tanto che Matteo Ranieri si sarebbe dichiarato single – come sostiene Deianira Marzano – nel corso del provino. Ma la blogger incalza: “Allora ragazzi da fonti certe ho saputo che lui l’aveva già lasciata da tempo, che è innamorato di un’altra persona, un amore impossibile”. Sarà così? Staremo a vedere.