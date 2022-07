GF Vip 7, l’incredibile rivelazione di Sonia Bruganelli: “Una concorrente incinta e che partorisce in casa”

Nel corso di un’intervista, Sonia Bruganelli, confermata opinionista del Grande Fratello Vip, ha svelato un incredibile retroscena sulla nuova edizione. Ecco le sue parole.

Nella scorsa edizione è stata una delle grandi protagoniste nel ruolo di opinionista nella sesta avventura del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Diretta e schietta, ma mai fuori luogo, amatissima dal grande pubblico, Sonia Bruganelli ha conquistato i telespettatori alla prima vera grande prova televisiva.

Pochi giorni fa, Alfonso Signorini ha annunciato che Sonia Bruganelli tornerà negli studi di Cologno Monzese per la nuova edizione. Al suo fianco, quest’anno, ci sarà la cantante Orietta Berti, in sostituzione di Adriana Volpe. Non torneranno, dunque, i furiosi screzi tra le due due opinioniste.

Nel marzo scorso, ovvero al termine della scorsa stagione, Sonia Bruganelli aveva annunciato di voler lasciare il programma. Poi è tornata sui suoi passi, fortemente voluta da Alfonso Signorini e dalla produzione.

Le parole dell’opinionista di Canale 5

Sonia Bruganelli, stamane, ha rilasciato un’intervista in collegamento con il programma radiofonico Facciamo finta che, su R101, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Si è parlato chiaramente della conferma nel ruolo di opinionista dell’imprenditrice, la quale ha rivelato alcuni retroscena sulla posizione che tornerà ad occupare al Grande Fratello Vip. Ricordiamo, tra l’altro, che lo scorso, per diversi mesi, le opinioniste Bruganelli e Adriana Volpe furono parte attiva del gioco, avendo il potere di dare l’immunità nel corso delle puntate. Ha spiegato: “La mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì”. E ancora: “E’ stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi, mi ha detto di essersi trovato bene con me”.

La proposta di Bruganelli e il rapporto con Orietta Berti

Sempre nel corso della stessa intervista, Sonia Bruganelli ha rivelato di aver fatto una proposta alla produzione e al conduttore Alfonso Signorini: “Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Mi hanno detto che era troppo rischioso”.

Come detto, ad affiancarla in questa settima edizione ci sarà la cantante Orietta Berti. Ha rivelato Sonia Bruganelli: “E’ un mito. L’ho conosciuta perché è venuta ospite a ‘I libri di Sonia’ con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Non ha mai avuto paura di mettersi in gioco”.