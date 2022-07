Fedez e Chiara Ferragni, il grande annuncio scatena i social: presto la famiglia si allargherà

In un’intervista, Fedez ha svelato che vorrebbe allargare la famiglia: per il rapper milanese e Chiara Ferragni in arrivo un altro figlio dopo Leone e Vittoria.

La coppia più glamour e social del mondo dello spettacolo nostrano: lei, imprenditrice digitale e influencer tra le più seguite del mondo; lui, rapper milanese divenuto uno dei cantanti più ascoltati e incisivi della scena musicale italiana. Per tutti loro sono i Ferragnez.

Stiamo parlando chiaramente di Fedez e Chiara Ferragni. Alcune settimane fa, Fedez è stato operato ad un tumore al pancreas presso il San Raffaele di Milano. Dopo l’operazione, il cantante ha deciso di parlare apertamente del terribile male che lo ha colpito.

Alcuni giorni fa, in Piazza Duomo a Milano, Fedez e J-Ax hanno dato vita al concerto live LoveMi, il cui ricavato è andato in beneficenza. Un evento a cui Fedez ha pensato proprio nei giorni più bui della sua vita, quelli della lotta contro il tumore.

Fedez: la malattia e la rinascita

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Fedez ha parlato degli ultimi mesi della sua vita: dalla scoperta del tumore all’operazione, passando per il racconto che il rapper continua a fare, da un lato per esorcizzare il mostro che ha combattuto, dall’altro per aiutare chi si trova nella stessa situazione. Ha spiegato Fedez: “Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita”.

Il rapper milanese ha poi continuato: “Ora ho sempre paura di morire. Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà”.

La confessione di Fedez

In seguito, sempre nella stessa intervista con il noto mensile, Fedez ha parlato del rapporto con i suoi figli, Leone e Vittoria, e di come sia stata vissuta la sua malattia dai piccoli: “Vittoria no, [non si è resa conto della malattia] ha un anno. Leone invece sa. Sa che il papà ha una ferita, che è stato operato e che quando giochiamo alla Playstation deve fare piano se vuole sedersi sopra di me”.

E alla domanda su cosa farà tra dieci anni, Fedez non ha dubbi: “Farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro”. Che i Ferragnez volessero allargare la famiglia è cosa nota. Nella serie di successo targata Amazon Video, The Ferragnez – tra l’altro sono iniziate le riprese della seconda stagione – Chiara Ferragni ha parlato apertamente di un terzo figlio, un numero perfetto per la sua famiglia.