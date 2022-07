Sabrina Salerno, lo scatto in bikini è hot: la showgirl in forma mozzafiato

Sabrina Salerno ha incantato il grande pubblico social con uno scatto mozzafiato: la cantante è in forma smagliante e la foto in bikini ne è la dimostrazione.

Cantante, showgirl, personaggio tv e anche influencer: Sabrina Salerno sta vivendo una seconda giovinezza. La star che ha incantato il Belpaese sul finire degli anni ’80 è tornata a mettersi in gioco ed ha conquistato il grande pubblico nostrano.

L’anno scorso ha partecipato a Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, mentre è stata tra le co-conduttrice dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, condotto sempre su Rai Uno da Amadeus.

In attesa di rivederla presto in tv, Sabrina Salerno continua a regalare sui social – su Instagram è seguita da oltre 1,2milioni di followers – scatti mozzafiato, come questo.

Lo scatto di Sabrina Salerno

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Sabrina Salerno ha infiammato i social con uno scatto in bikini. La cantante e showgirl si è mostrata in tutta la sua bellezza: fisico statuaria, in forma smagliante, Salerno indossa un due pezzi con i bordi rosa e diverse fantasie. Il post ha ricevuto tantissimi like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Presto il ritorno in tv?

Dopo la partecipazione dello scorso autunno a Ballando con le Stelle – dove ha conquistato il grande pubblico giungendo in finale, al fianco del ballerino Samuel Peron – Sabrina Salerno è stata accostata a diversi programmi tv. Al momento soltanto rumors, ma di certo rivedremo la showgirl in una trasmissione dal prossimo settembre. Sono due, in particolare, gli show che starebbero corteggiando Salerno.

Il primo è Tale e Quale Show, condotto in prima serata su Rai Uno da Carlo Conti. Del resto, Sabrina Salerno è una cantante e un programma del genere potrebbe soltanto valorizzare il suo talento. Il secondo, invece, è un reality, ovvero Pechino Express, condotto su Sky Uno da Costantino Della Gherardesca. In questo caso, si vocifera, Salerno potrebbe partecipare insieme alla sua ex collega e amica di sempre, Jo Squillo.