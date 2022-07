Vito Coppola lascia Ballando e l’Italia in un sol colpo: proprio dopo il messaggio di Arisa | Cosa sta accadendo

Il ballerino campano Vito Coppola è pronto a lasciare Ballando con le Stelle e l’Italia, ma salta all’occhio la tempistica con il messaggio di Arisa. Cosa sta succedendo.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del programma cult di Viale Mazzini, in onda in prima serata live su Rai Uno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Al suo debutto, ha trionfato insieme alla cantante Arisa, aggiudicandosi l’ambito trofeo.

Stiamo parlando chiaramente del ballerino salernitano Vito Coppola. Nel corso della sua avventura negli studi di Rai Uno, è nata una profonda amicizia, che poi è diventata altro, proprio con la cantante ligure.

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un addio del ballerino al programma: una notizia che era stata presa con le pinze, sia per il ruolo del giovane ballerino – sempre più protagonista – sia per la fiducia data dal programma. Ma la realtà sembrerebbe essere diversa.

Vito Coppola saluta Ballando con le Stelle

Stando a quanto sostiene BubinoBlog, Vito Coppola non sarà presente nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 8 ottobre su Rai Uno. Il ballerino avrebbe deciso di accettare un’offerta proveniente direttamente da Londra. La BBC – la rete pubblica del Regno Unito – avrebbe infatti offerto al ballerino campano un contratto come maestro di danza nel programma Strictly Come Dancing, ovvero la versione britannica del Ballando con le Stelle nostrano. Allettato dell’idea di un’esperienza che gli permetterebbe di farsi conoscere anche all’estero, Coppola avrebbe già accettato e salutato la vecchia squadra di Rai Uno. Al momento non ci sono conferme, anche l’ufficialità dovrebbe arrivare – da Milly Carlucci – nelle prossime ore. A quanto pare, per Coppola, la scelta sarebbe stata difficile: lasciare la Carlucci, che tanto ha creduto in lui e nel suo futuro nella trasmissione, sarebbe stato doloroso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocoppola_real)

L’addio di Vito Coppola

Dunque, il ballerino dovrebbe lasciare Ballando con le Stelle. Si tratta di un altro duro colpo per i telespettatori del programma, i quali hanno dovuto dapprima salutare Raimondo Todaro e poi Simone Di Pasquale. Dietro la decisione, come abbiamo spiegato, non ci sarebbero problemi con la produzione.

A quanto pare, Vito Coppola potrebbe cambiare totalmente vita, trasferendosi a Londra. Ed è saltato certamente all’occhio dei fan il fatto che la notizia sia uscita fuori proprio dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo della cantate Arisa, che parla proprio della fine della relazione con il ballerino.