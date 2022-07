GF Vip, resta Bruganelli ma silurata Adriana Volpe: “Si, l’ho sentita e…”

L’esperienza al Grande Fratello Vip, ma anche l’attuale rapporto con Sonia Bruganelli: ecco cosa ha rivelato la conduttrice Adriana Volpe.

Lei è una delle conduttrici e personaggio tv più amate ed apprezzate del piccolo schermo: lo scorso anno, ha partecipato al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, proprio nel ruolo di opinionista. Ed è stato proprio il direttore di Chi a volerla fortemente negli studi di Cologno Monzese.

Nella scorsa edizione del GF Vip, le opinioniste – Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – hanno avuto ampio spazio, anche nel gioco. nel programma. Puntate che sono state caratterizzate anche dagli scontri tra le due prime donne. Come dimenticare, del resto, la famosa foto tra la moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli che provocò la reazione della Volpe?

Alfonso Signorini, qualche giorno fa, ha annunciato le nuove opinioniste della settima edizione del GF Vip: confermata Sonia Bruganelli, mentre al posto di Adriana Volpe arriverà Orietta Berti.

Un addio senza rancore

Nel corso di un’intervista al settimanale Mio, l’ormai ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato dell’avventura negli studi di Cologno Monzese, ma anche del rapporto con la sua ex collega Sonia Bruganelli. Ha raccontato Adriana Volpe: “GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo”. E ancora: “È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il GF Vip mi ha saputo valorizzare”.

Gli screzi con la moglie di Paolo Bonolis sembrano essere stata definitivamente archiviati: “Se l’ho più sentita? Sì. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice”.

Le parole di Maurizio Costanzo

Recentemente, Maurizio Costanzo ha “bacchettato” Adriana Volpe per i cambiamenti degli ultimi anni – dalla Rai a Tv8 sino a Mediaset – ma soprattutto per essersi allontanata dal suo vero talento, ovvero la conduzione. Parole – dette dal decano del piccolo schermo nostrano, che hanno aiutato molto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Ha infatti spiegato Adriana Volpe: “Costanzo ha fatto un’analisi precisa. Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio”.