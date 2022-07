Avanti un Altro, si è spento all’età di 45 anni Emanuele Vaccarini, il Gladiatore della trasmissione di Bonolis

La drammatica notizia è stata diramata alcune ore fa: Emanuele Vaccarini, il Gladiatore di Avanti un Altro, si è spento all’età di 45 anni.

Un terribile lutto ha colpito il mondo della televisione e dei social: Emanuele Vaccarini, noto per il ruolo del Gladiatore del minimondo del programma cult di Canale 5, Avanti un Altro, è venuto a mancare quest’oggi, all’età di 45 anni.

Emanuele Vaccarini ha dapprima partecipato come concorrente alla trasmissione Mediaset poi, nel 2019, fu richiamato dalla produzione: Paolo Bonolis e Luca Laurenti furono colpiti dalla sua simpatia e spontaneità. La notizia del suo decesso è stata diramata poche ore fa.

Prima di intraprendere una carriera nel mondo del piccolo schermo e dei social, Emanuele Vaccarini aveva lavorato nelle Ferrovie dello Stato. Era un grande appassionato di sport: praticava il karate e le arti marziali miste.

I messaggi dei colleghi di Avanti un Altro

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social che stanno arrivando: dai telespettatori ed amici ai colleghi di Avanti un Altro. Sui social, Emanuele Vaccarini era molto noto e deliziava i suoi followers cucinando le sue ricette classiche della tradizione romana e laziale, sempre con la sua solita ironia. Francesco Saverio Nozzolino, protagonista dapprima di Ciao Darwin poi del quiz-game del pomeriggio di Canale 5, in un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale ha scritto: “Ancora non ci credo, tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un Altro, quanto ci siamo divertiti là dietro ai camerini, tante risate. E’ così triste e strano sapere che non ci sei più, non sembra vero”.

Le parole di Sonia Bruganelli

La notizia della morte di Emanuele Vaccarini ha lasciato sgomenti i telespettatori di Avanti un Altro e tutti i followers che lo seguivano sui social. Da quanto si apprende – ma la notizia non è stata confermata da fonti certe – Vaccarini stava combattendo da tempo contro un brutto male. Anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e a capo dell’agenzia per i casting di molti programmi Mediaset, ha voluto unirsi al cordoglio con un post pubblicato nelle sue stories Instagram. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha scritto: “Riposa in pace gigante buono”.

Al momento non sappiamo altro di questo tragico evento. Classe ’77, romano, Emanuele Vaccarini aveva incontrato il suo amore, la compagna Federica, proprio ad Avanti un Altro.