Il Paradiso delle Signore 7, arriva la data di partenza ufficiale: “Anticipata rispetto ai programmi”

Ufficializzata dalla Rai la partenza della settima stagione della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Continuano in queste settimane, e si protrarranno, almeno per alcune scene, sino a dicembre, le riprese delle nuove puntate della settima stagione dell’amatissima serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore.

Ci attendono incredibili colpi di scena in quella che, non ufficialmente, potrebbe essere l’ultima stagione della serie. Tra nuovi ingressi, ritorni e addii, il cast cambierà molto rispetto alle ultime puntate.

Per adesso vige il massimo riserbo, anche se una cosa, e ufficialmente, la sappiamo: la data di inizio della settima stagione.

La trama della settima stagione

Cosa aspettarsi dalla settima stagione de Il Paradiso delle Signore? Intanto, clamorosi ritorni, come quello di Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo, che andrà certamente a rovinare l’idillio d’amore di Salvo e Anna. Ma anche dolorosi addii, come quello di Dante Romagnoli o Beatrice Conti, mentre non sarebbero previsti – almeno nei primi mesi – i ritorni di Marta Guarnieri e Roberta Pellegrino. Ci saranno, dicevamo, nuovi ingressi: Clara ed Elvira tra le Veneri, ma soprattutto quello di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Si tratta della nipote della Contessa Adelaide, chiamata al Paradiso per curare gli interessi della zia. Già perché, come ricorderete, Adelaide ha ottenuto da Dante le sue quote del grande magazzino milanese.

Quote che prima appartenevano a Umberto Guarnieri e sottratte con l’inganno. Ma l’obiettivo della Contessa è vendicarsi del Guarnieri, il quale è fuggito dalla Villa insieme a Flora Gentile. La vendetta si accanirà contro quest’ultima, stilista proprio del Paradiso. Ma qualcosa di inaspettato accadrà: Matilde e Vittorio Conti si avvicineranno tantissimo. Finalmente un nuovo amore per il direttore del Paradiso?

Le nuove puntate della soap

Dunque, quando tornerà Il Paradiso delle Signore? Ora abbiamo una data ufficiale: le nuove puntate della settima stagione dell’amata serie di Rai Uno andranno in onda da lunedì 12 settembre, dalle 14.55 circa. Stando ai rumors che circolavano sui social, dunque, partirà una settimana prima del previsto, per la gioia dei telespettatori.

A questo punto sorge una domanda: che fine farà Sei Sorelle? La soap spagnola sta ottenendo numeri davvero impressionati e non è scontato che la Rai se ne sbarazzi così facilmente con il ritorno delle avventure del grande magazzino milanese. Sei Sorelle troverà una nuova collocazione? E’ possibile, magari nel weekend. Staremo a vedere.