Barbara D’Urso, gli scatti bollenti con lato b in primo piano in piscina: social scatenati

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, ha stregato i social con alcuni scatti mozzafiato dove si è mostrata in forma smagliante: eccoli.

Barbara D’Urso ha stupito i suoi tantissimi fan con alcune foto scattate in piscina.

Lei è una delle conduttrici più amate e seguite, ma anche chiacchierate, del piccolo schermo nostrano, lo scorso anno al timone di Pomeriggio Cinque, su Canale 5, e La Pupa e il Secchione e Viceversa, su Italia Uno.

Stiamo parlando chiaramente di Barbara D’Urso, la Carmelita di Mediaset, dopo i rumors degli scorsi mesi, è stata riconfermata a Cologno Monzese e tornerà a settembre per la gioia dei suoi fan.

In queste settimane, Barbara D’Urso si sta godendo alcuni giorni di vacanze. Sui social – dove la conduttrice è molto popolare – la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha voluto regalare alcuni scatti mozzafiato ai suoi followers. Eccoli.

Gli scatti di Barbara D’Urso

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 3milioni di followers, Barbara D’Urso si è mostrata in tutta la sua bellezza. Un bagno in piscina per la conduttrice di Pomeriggio Cinque decisamente bollente: cappello, costume azzurro con varie fantasie, la Carmelita nazionale è in forma smagliante. Anche uno scatto con lato b in vista. Insomma, Barbara D’Urso sta letteralmente vivendo una seconda giovinezza. Tantissimi i likes al post, come tantissimi sono i complimenti arrivati alla conduttrice.

Il rinnovo con Mediaset

Nella stagione televisiva appena conclusa, Barbara D’Urso ha condotto il suo talk pomeridiano Pomeriggio Cinque – con ottimi risultati anche visto lo scontro con Alberto Matano e la Vita in Diretta, su Rai Uno – e il reality La Pupa e il Secchione e Viceversa. Sulla trasmissione di Italia Uno – che ha visto Soleil Sorge e Federico Fashion Style nel ruolo di opinionisti – c’erano molto aspettative da parte dei vertici di Cologno Monzese, anche se i numeri non hanno premiato la Carmelita Nazionale.

Nel corso della presentazione della nuova stagione 2022/2023 di Mediaset, Barbara D’Urso è stata confermata al timone del talk di Canale 5, al netto degli insistenti rumors circa un suo addio a Cologno Monzese. Non solo: da quanto si apprende – anche se al momento non ci sono ufficialità in merito – la conduttrice partenopea dovrebbe condurre anche un nuovo progetto, forse il nuovo reality Mediaset Target. Staremo a vedere.