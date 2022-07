Vite al Limite, ricordate Paula Jones? Da 250 a 65kg: eccola oggi completamente diversa

Una storia che colpì molto i telespettatori di Vite al Limite: oggi vi parliamo di Paula Jones e il suo percorso nella clinica più famosa della tv.

Da 250 a 65kg: come Paula Jones si è ripresa la sua vita grazie al Dottor Nowzaradan.

Il programma Vite al Limite, in Italia trasmesso su Real Time, negli anni ha raccontato storie drammatiche e complicate, ma ha anche mostrato incredibili narrazioni fatte di resilienza e coraggio. In queste nove lunghe stagioni, sono tantissimi i pazienti visitati dal Dottor Nowzaradan.

Il noto medico di origini iraniane, con la sua equipe e una clinica a Houston, in Texas, alcune volte è riuscito nei suoi obiettivi; in altri casi, l’epilogo non è stato felice.

Oggi vogliamo parlarvi di Paula Jones, una delle storie più difficili mostrate dal programma di Real Time, ma anche di come sia cambiata la sua vita negli ultimi anni.

La storia di Paula Jones

Nata a Jobesboro, in Georgia, al tempo del suo ricovero presso la clinica di Houston del Dottor Nowzaradan, Paula Jones aveva 39 anni. La donna era affetta da una gravissima obesità che, di fatto, le impediva qualsiasi attività quotidiana. Negli ultimi mesi del suo calvario, prima dell’aiuto del noto medico, era spesso costretta a letto, impossibilità a muoversi ed arrivata a 250kg. Un peso che le aveva causato danni al sistema respiratorio e circolatorio e messo la sua vita in pericolo. Il suo percorso, lungo 12 mesi nella clinica di Nowzaradan è stato caratterizzato da pesanti scontri con il noto medico, specie nei primi tempi. Jones, però, con grande coraggio ed intraprendenza, seppe seguire i consigli del noto medico sino ad arrivare a 170kg, necessari per sottoporsi ad un primo intervento di bypass gastrico. Un primo step che ha cambiato per sempre la sua vita.

Paula Jones oggi

Dopo aver perso quasi 100kg durante la sua permanenza nel programma, Paula Jones decise di trasferirsi a Houston, per poter continuare le cure presso il Dottor Nowzaradan. Un percorso, dunque, continuato anche lontano dalle telecamere e oggi, la donna, è in gran forma e si è ripresa la sua vita, arrivando a pesare 65kg, quasi 200 in meno.

Questi che vediamo sono gli scatti social di Paula Jones: oggi la vediamo sorridente e felice. Sempre sui social – ma anche durante le ospitate in tv oppure ad eventi dedicati al tema dell’obesità – Jones racconta la sua preziosa testimonianza, in particolar modo rivolgendosi ai giovani.